"Dodik nikoli ni šel do konca. A zdaj so se geopolitične karte premešale"

Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik po obsodbi na prvostopenjskem sodišču grozi z radikalnimi odločitvami, med drugim s prepovedjo delovanja institucij BiH na ozemlju Republike Srbske. Kako resne so razmere v BiH, je blizu razpad države? So Dodikove grožnje nekaj novega ali pa gre za način delovanja tega politika, ki Republiko Srbsko obvladuje že več kot 20 let? Kaj za njegovo politično usodo pomenijo geopolitične spremembe po prihodu Donalda Trumpa in zakaj se Dodik naslanja na srbskega predsednika Aleksandra Vučića, čeprav je ta zaradi protestov v velikih težavah. Napete razmere v BiH za Siol.net komentira politična analitičarka iz Banja Luke Tanja Topić.

Kako bo sodba Dodiku vplivala na nadaljnji tok dogodkov v BiH?

Pomembno je povedati, da ne gre za pravnomočno sodbo in da bo postopek pritožbe in vsega, kar je z njo povezano, trajal do konca leta. Se pa sodni proces ne interpretira kot postopek proti Miloradu Dodiku, ampak kot proces proti Republiki Srbski, ker je Dodik s političnim delovanjem sebe izenačil z Republiko Srbsko.

Zakaj je sploh prišlo do sodnega procesa?

Bosna in Hercegovina je delno še vedno mednarodni protektorat. Dodik je sodeloval pri sprejemanju zakonov, s katerimi so suspendirali delovanje ustavnega sodišča, ki ga Dodik ne priznava. Nato je visoki predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schmidt, ki ga Dodik in vodstvo Republike Srbske prav tako ne priznavata, ker po njihovih trditvah ni bil potrjen v varnostnem svetu ZN, spremenil kazenski zakonik. Z njim je uzakonil kaznivo dejanje neizvršitve odločitev visokega predstavnika. Tako se je začel ta proces, ki traja že leto dni.

Kaj je bistvo Dodikovega političnega delovanja? Ni prvič, da grozi in govori o koncu BiH. Je to samo retorika in kako resno gre jemati njegove današnje ostre besede glede na to, da se marsikatera njegova grožnja v preteklosti ni uresničila?

Grožnje o osamosvajanju Republike Srbske pravzaprav izreka že od leta 2006, od njegovega drugega mandata predsednika vlade. Bosno in Hercegovino doživlja, kot pravi sam, kot nujno zlo in čudno stvaritev mednarodne skupnosti, v kateri so Srbi ujeti in ki kot država ne more obstati.

S takšno retoriko je izsiljeval mednarodne akterje in politične partnerje na ravni države. Vedno je bila v zraku grožnja in udarjanje s pestmi po mizi, da bo razpisal referendum o neodvisnosti. Vsakič so predvsem mednarodni krogi takšno retoriko tolmačili kot grožnjo za BiH, tako da je Dodiku na ta račun vsakič uspelo izposlovati določene koncesije.

Tudi danes smo videli, da napoveduje sprejem zakonov, ki se zdijo precej radikalni, na primer o prepovedi dela tožilstva BiH na ozemlju Republike Srbske. To so resne stvari, ali je treba Dodika tokrat jemati resno, glede na to, kar ste že povedali?

Do zdaj so se takšne grožnje vedno izkazale za streljanje v prazno. Nikoli ni šel do konca. Toda mislim, da zdaj ocenjuje, da so mu razmere naklonjene, da je to njegova priložnost, ker so se geopolitične karte premešale.

Mislim, da je druga zmaga Donalda Trumpa predstavlja veter v jadra za Dodika. On tako kot Trump zagovarja tradicionalne vrednote. Meni, da bo dobil Trumpovo podporo in da bo lahko izkoristil menjavo na predsedniškem stolčku v ZDA. Naslanja se tudi na desničarske, avtoritarne kroge v EU. Hvali se, da je prijatelj z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, javno je podprl nemški AfD Alice Weidel in avstrijske svobodnjake Herberta Kickla. Meni, da bo nastala nova svetovna ureditev, v kateri naj bi imela Republika Srbska pomembno vlogo.

Dodikov politični partner je tudi srbski predsedniki Aleksandar Vučić. Kako deluje to zavezništvo?

Tu morda niti ne gre za preveliko ljubezen, toda eden drugega potrebujeta, še posebej zdaj, z vsem, kar se dogaja s protesti v Srbiji. Vučić potrebuje podporo Dodika, ta pa je v Republiki Srbski v zadnjem času dokaj politično osamljen oziroma izoliran, ker se je večina držav EU od Dodika distancirala. Tako se zelo naslanja na Vučića, ki je že sklical svet za nacionalno varnost in tudi prihaja podpirat Dodika v Banja Luko.

Kako pa je s preostalimi politiki, predstavniki Bošnjakov in Hrvatov, so oni v teh zgodbah nedolžni? Ali pa jim morda ustreza stalna napetost oziroma prav takšna politična figura, kakršna je Dodik?

V Bosni in Hercegovini ni nedolžnih. Politična partnerstva so precej kontroverzna, leta se prepirajo med seboj, širijo strah in napetosti med prebivalstvom in se tako oklepajo oblasti. Tako odlično funkcionirajo, nacionalistične sile se medsebojno podpirajo.

To je model, po katerem na eni strani ohranjajo oblast, hkrati pa je prav zaradi tega prebivalstvo vse siromašnejše, veliko ljudi je državo tudi zapustilo. Smo najrevnejša in najbolj korumpirana država na Balkanu.