Pred razglasitvijo sodbe Dodiku pritiski iz Banjaluke in opozorila iz Sarajeva

Dodik je obtožen, ker je 7. julija 2023 podpisal dva zakona, ki sta določala, da v Republiki Srbski ne izvajajo odločitev Schmidta in ustavnega sodišča BiH. Poleg njega je obtožen tudi direktor uradnega lista Republike Srbske Miloš Lukić, ki je dan kasneje zakona objavil v uradnem listu entitete.

Schmidt je nato oba zakona razveljavil in uvedel spremembe kazenskega zakonika, po katerih so kršitve ustavne ureditve države opredeljene kot kazniva dejanja.

Tožilstvo BiH je za Dodika zaradi naklepnega nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH zahtevalo zaporno kazen blizu najvišje zagrožene petletne kazni in deset let prepovedi političnega delovanja. Enako zaporno kazen je zahtevalo za soobtoženega Lukića.

Dodika na razglasitev ne bo

Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini je v nedeljo po poročanju medijev v BiH napovedal, da ne bo šel na razglasitev sodbe v Sarajevo, temveč bo ostal v Banjaluki. Tja je v sredo pozval tudi državljane, ki že več kot eno leto prihajajo pred sodišče BiH, da bi ga podprli.

Pred sedežem narodne skupščine Republike Srbske v Banjaluki se bo po poročanju tiskovne agencije Republike Srbske Srna že danes popoldne začel velik javni shod v podporo institucijam Republike Srbske, ki bo predvidoma trajal do izreka sodbe.

Skupščina entitete bo medtem na dvodnevnem zasedanju, ki se začenja danes, odvisno od razsodbe obravnavala vrnitev pristojnosti na področjih obrambe, posrednih davkov ter sodišča BiH in tožilstva BiH entiteti, kar je sicer v nasprotju z ustavo.

Odmevne grožnje

Vodstvo entitete v primeru obsodbe Dodika grozi z "radikalnimi odločitvami" in odhodom iz vseh institucij na ravni države. Več bošnjaških voditeljev se je v zadnjih dneh ostro odzvalo na te grožnje, obsodila pa jih je tudi tamkajšnja opozicija.

Bošnjaški član predsedstva BiH Denis Bećirović je minuli petek, kot so sporočili na uradni spletni strani predsedstva BiH, opozoril, da ne gre podcenjevati protidaytonskega delovanja vodstva Republike Srbske. Vodja Srbske demokratske stranke (SDS) Milan Miličević pa je za mrežo Radio Slobodna Evropa dejal, da nihče, vključno z Dodikom, nima pravice, da "za seboj v brezno in na pot brez vrnitve" potegne vso Republiko Srbsko.

Iz zveze Nato in misije EU v BiH Eufor so v odzivu na dogajanje sporočili, da bodo preprečili vsak poskus destabilizacije v državi.

Nato in misije v pripravljenosti

S sedeža Nata v Sarajevu so v soboto po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina opozorili, da ne bodo dopustili nastanka varnostnega vakuuma ali ogrozitve težko pridobljenega miru. Iz Euforja so medtem sporočili, da ostajajo pripravljeni na posredovanje ob poslabšanju javnega reda ali ogrožanju varnosti civilistov.

Sodišče BiH je vrhovna pravosodna institucija v državi, ki obravnava zadeve s področja kazenskega, civilnega in upravnega prava pa tudi primere, povezane s korupcijo, organiziranim kriminalom in vojnimi zločini. Ustanovili so ga leta 2002 z namenom zagotavljanja pravne države in varstva človekovih pravic, navajajo na uradni spletni strani sodišča.

Sodba Dodiku, ki jo bo v sredo sprejelo sodišče, bo nepravnomočna, nanjo pa se bosta lahko pritožila tožilstvo in obramba.