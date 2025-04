Schmidt je odločitev o ustavitvi izplačil iz proračuna Dodikovi Zvezi neodvisnih socialdemokratov (SNSD) in Združeni Srbski, ki jo vodi predsednik narodne skupščine entitete Nenad Stevandić, sporočil na današnji novinarski konferenci v Sarajevu.

Schmidt je pojasnil, da ukrep začne veljati takoj, vsako nasprotovanje odločitvi pa bodo obravnavali kot kaznivo dejaanje. Foto: STA Schmidt je po poročanju javne radiotelevizije BHRT izjavil, da s to odločitvijo podpira prizadevanja institucij BiH, ki so se na podlagi daytonskega mirovnega sporazuma in ustavnopravnega reda BiH "postavile po robu trenutnim očitnim napadom vladajoče koalicije Republike Srbske, ki jo vodita SNSD in Združena srbska".

Vsa proračunska sredstva, namenjena financiranju omenjenih strank, bodo zamrznili in preusmerili na poseben račun v centralni banki BiH. O odločitvi bo Schmidt znova razmislil, ko bosta stranki začeli spoštovati daytonski sporazum, je dodal.

Iskali so ga v Vzhodnem Sarajevu

Pripadniki državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) so v sredo zvečer v Vzhodnem Sarajevu v Republiki Srbski po poročanju medijev želeli prijeti Dodika na podlagi naloga sodišča BiH za privedbo zaradi kršenja ustavnega reda. To je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug danes potrdila tudi Sipa.

Agentom Sipe so policisti Republike Srbske preprečili vstop v poslopje upravnega centra vlade entitete v Vzhodnem Sarajevu, v katerem je bil Dodik na sestanku s predstavniki Vzhodnega Sarajeva.

Po poročanju RSE je bilo danes pred poslopjem še okoli 20 policistov entitete. Onemogočali so dostop do stavbe, vendar pa uradne potrditve, da je v njej Dodik, ni bilo. Dodik se je sicer danes oglasil iz Vzhodnega Sarajeva in po poročanju Tanjuga za policiste dejal, da so samo opravljali svoje delo. Schmidtovo odločitev je kritiziral.

Oblasti Republike Srbske so februarja sprejele sporne zakone, ki prepovedujejo delovanje institucij BiH na območju Republike Srbske, vključno s Sipo in pravosodnimi organi. Zakone so sprejeli v odziv na odločitev sodišča BiH, ki je Dodika pred tem še nepravnomočno obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev Schmidta.

Ustavno sodišče je izvajanje teh zakonov do končne odločitve začasno zadržalo, tožilstvo BiH pa je proti Dodiku ter predsedniku vlade Republike Srbske Radovanu Viškoviću in Stevandiću uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.