Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v četrtek napovedal možnost referenduma o novi ustavi te entitete Bosne in Hercegovine in za datum predlagal 9. januar, poročajo mediji v BiH. V entiteti 9. januarja obeležujejo dan Republike Srbske, čeprav ga je ustavno sodišče BiH razglasilo za neustavnega.

V Republiki Srbski so minuli mesec sprejeli osnutek nove ustave in zakon o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske. Osnutek med drugim vsebuje svobodno voljo za odstop od sporazumov na ravni BiH, sporazum o spremembi mejne črte med entitetama in pravico do samoodločbe. Omenja tudi pravico do posebnih in vzporednih vezi ter združevanja v zveze z drugimi državami ter možnost oblikovanja vojske Republike Srbske.

"Vsi smo pripravljeni podpreti idejo o referendumu, vendar moramo poskrbeti, da bo ta referendum zavezujoč," je po poročanju portala N1 BiH v četrtek zvečer v Banjaluki dejal Dodik pred zaključno javno razpravo o tem dokumentu.

Želja Dodika je, da bi referendum izvedli 9. januarja. S tem bi po njegovih besedah ponovno utrdili ta "izredno pomemben datum", ki da jim ga vsi hočejo odvzeti.

Oblasti v Banjaluki v nasprotju z odločitvijo ustavnega sodišča vztrajajo pri praznovanju dneva Republike Srbske 9. januarja, na obletnico ustanovitve srbske entitete pred izbruhom vojne leta 1992. Sodišče meni, da tak praznik diskriminira pripadnike ostalih dveh konstitutivnih narodov, Bošnjakov in Hrvatov.

Sodišče BiH izdalo nalog za privedbo Dodika, predsednika vlade in narodne skupnosti

Razmere v BiH so se zaostrile konec februarja, ko je bil Dodik nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Zaradi obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov, katerih izvajanje je ustavno sodišče do končne odločitve začasno zadržalo. Tožilstvo BiH pa je medtem proti Dodiku ter predsedniku vlade in narodne skupščine te entitete BiH Radovanu Viškoviću in Nenadu Stevandiću uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red.

Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo osrednji nalog za privedbo, oblasti Republike Srbske pa so nadaljevale s spornimi potezami.