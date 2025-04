Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je danes ponudil začasno zamrznitev izvajanja ustavno spornih zakonov, ki so jih sprejele oblasti te entitete Bosne in Hercegovine. V zameno zahteva razveljavitev vseh odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta.

Milorad Dodik se je v današnji objavi na družbenem omrežju X odzval na torkov obisk visoke zunanjepolitične predstavnice Evropske unije Kaje Kallas v Sarajevu, med katerim je voditelje Republike Srbske obtožila spodkopavanja ustave in pravnega reda.

Dodik je danes zapisal, da sta Republika Srbska in on kot njen predsednik ves čas branila ustavo BiH. Christian Schmidt jo je po njegovem prepričanju po drugi strani spodkopaval s svojimi intervencijami, vsi prejšnji visoki predstavniki pa so razjedali njene temelje.

"Če Kaja Kallas kot ustavni red šteje to, kar je vsilil Schmidt, potem se ne razumemo," je še sporočil Dodik. Kot je dodal, je edina rešitev v razveljavitvi vseh Schmidtovih odločitev, v tem primeru pa da je Republika Srbska pripravljena začasno zamrzniti zakone, ki jih je nedavno sprejela narodna skupščina entitete.

Zaostrene razmere od konca februarja

Razmere v BiH so se zaostrile, ko je bil Dodik konec februarja obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev Schmidta. Sodišče ga je nepravnomočno obsodilo, ker je podpisal zakon o neupoštevanju odločitev ustavnega sodišča in visokega predstavnika v Republiki Srbski.

Zaradi obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov. Gre za zakone, ki med drugim prepovedujejo delovanje štirih institucij BiH na območju entitete, med njimi sodišča in tožilstva BiH, državne policijske agencije za preiskave in zaščito (Sipa) ter visokega sodnega in tožilskega sveta BiH.

Ustavno sodišče je izvajanje teh zakonov do končne odločitve začasno zadržalo, tožilstvo BiH pa je proti Dodiku ter predsedniku vlade in narodne skupščine te entitete BiH Radovanu Viškoviću in Nenadu Stevandiću uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red.

Oblasti Republike Srbske so kljub temu nadaljevale s spornimi potezami, parlament entitete pa je sredi marca sprejel še osnutek nove ustave in zakon o zaščiti ustavnega reda Republike Srbske, ki tej entiteti BiH daje večje pristojnosti.