Avstrija in Nemčija bosta predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku prepovedali vstop v državo, sta med današnjim obiskom v Sarajevu v skupni izjavi napovedali avstrijska zunanja ministrica Beate Meinl-Reisinger in nemška državna sekretarka za evropske zadeve Anna Lührmann, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Prepoved naj bi veljala tudi za predsednika vlade Republike Srbske Radovana Viškovića in predsednika narodne skupščine te entitete BiH Nenada Stevandića. Po poročanju sarajevskega časnika Oslobođenje bi sicer prepoved vstopa za trojico politikov lahko sprejele tudi nekatere druge članice EU.

Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski sprejele več ustavno spornih zakonov in tako povzročile eno največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz v državi.

Tožilstvo BiH je nato proti Dodiku, Stevandiću in Viškoviću marca uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.

Policijske agencije neučinkovite

V skladu z nalogom morajo ukrepati vse policijske agencije v BiH, vključno z mejno policijo, in preprečiti morebiten poskus prehoda državne meje. Kljub temu je Dodik nedavno obiskal Srbijo in Izrael, v torek pa se je mudil v Moskvi, kjer ga je sprejel ruski predsednik Vladimir Putin.

Danes se je na omrežju X odzval tudi na besede generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja, ki ga je v sredo pozval k spoštovanju odločitev neodvisnega sodstva.

Zapisal je, da je nemogoče sprejeti sodbo, ki "ni rezultat zakonodajnega postopka izvoljenih predstavnikov ljudstva, ampak politična odločitev neizvoljenega tujca", pri čemer je imel v mislih Schmidta.

"Težko je govoriti o neodvisnem sodstvu, ko je sodišče, na katerem teče postopek proti meni, polno sodnikov in tožilcev, proti katerim tečejo postopki zaradi korupcije in sodelovanja s hudodelskimi združbami," je še zatrdil Dodik in dodal, da je kriza v BiH nastala zato, ker se sodstvo uporablja kot politično orodje.