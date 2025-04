Dodik je bil konec februarja nepravnomočno obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Zatem so oblasti entitete pod njegovim vodstvom z odločitvami, vključno s sprejetjem več ustavno spornih zakonov, povzročile eno največjih povojnih političnih in tudi pravosodnih kriz v državi.

Tožilstvo BiH je proti predsedniku Republike Srbske in še dvema drugima visokima predstavnikoma entitete pretekli mesec uvedlo preiskavo zaradi suma napada na ustavni red. Ker se niso odzvali na vabilo na zaslišanje, pa je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za privedbo.

V skladu s tem nalogom morajo ukrepati vse policijske agencije v BiH, vključno z državno mejno policijo, in preprečiti morebiten poskus prehoda državne meje. Kljub temu je Dodik nedavno obiskal Srbijo in Izrael, v torek pa je bil tudi v Moskvi, kjer ga je sprejel ruski predsednik Vladimir Putin.

Interpol zaradi prepovedi političnega pregona zavrnil razpis tiralice

Sodišče BiH je prav tako od Interpola zahtevalo, naj za Dodikom razpiše mednarodno tiralico. Kot pa je sporočil Dodik, naj bi Interpol zavrnil zahtevo sodišča za razpis tiralice za njim in za predsednikom narodne skupščine Republike Srbske Nenadom Stevandićem.

To je Interpol potrdil tudi za sarajevski portal Klix. Kot pojasnjuje portal, je Interpol zahtevo zavrnil na podlagi tretje točke njihovega statuta, ki prepoveduje politični pregon. Pritožbo na zahtevo sodišča BiH naj bi podali Srbija in Madžarska.

Dodik se je po obisku Moskve že vrnil v BiH. Na omrežju X pa je zapisal, da ga je poklical srbski predsednik Aleksandar Vučić in mu povedal, da je od direktorja Interpola izvedel za zavrnitev razpisa tiralice, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.