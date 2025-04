Dodika v Moskvi sprejel Putin

"Rusija je zelo pomembna država za Republiko Srbsko," je po srečanju na omrežju X zapisal Dodik. Putin je po njegovih besedah med sestankom spomnil, da je Rusija ena izmed držav, ki skrbi za spoštovanje daytonskega mirovnega sporazuma iz leta 1995.

Predsednik Republike Srbske je ob tem zapisal, da si bo Moskva prizadevala, da mednarodne institucije, vključno z visokim predstavnikom v BiH, prenehajo z delom. Putin je visokega predstavnika Christiana Schmidta ob tem označil kot "nelegitimnega", pravi Dodik.

V kratkem video posnetku, ki ga je Kremelj objavil ob tej priložnosti, je videti Putina, kako Dodika pozdravi in mu pove, da je vesel njegovega obiska, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Dodik je v ruski prestolnici, čeprav je sodišče BiH zanj 17. marca izdalo nalog za pridržanje in privedbo zaradi suma napada na ustavni red. V skladu s tem nalogom morajo ukrepati vse policijske agencije v BiH, vključno z državno mejno policijo, in mu preprečiti morebiten poskus prehoda državne meje. Sodišče BiH je od Interpola zahtevalo, naj za njim razpiše mednarodno tiralico.

Pred potjo v Rusijo je Dodik šel že v Srbijo in Izrael, nato pa se nekaj dni ni pojavljal v javnosti, kar je sprožilo ugibanja, kje je. Da je v Moskvi, je sporočil v ponedeljek zvečer.

Dodik je bil minuli mesec obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Po tem so oblasti entitete pod njegovim vodstvom z odločitvami povzročile eno največjih povojnih političnih in tudi pravosodnih kriz v državi.

Foto: Reuters