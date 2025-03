Po obisku Izraela prejšnji teden, kjer so Dodika na konferenci o boju proti antisemitizmu označili za nezaželenega, je odšel neznano kam.

Zdaj je v Rusiji, je sporočil na omrežju X: "Vsako bivanje tukaj začnem z obiskom groba neznanega vojaka, da se poklonim 28 milijonom Rusov, ki so umrli v drugi svetovni vojni," je dejal Dodik.

"Na Putinovo povabilo bom tu znova 9. maja, na obeležitvi 80. obletnice zmage nad fašizmom," je še dodal in da ima Rusija njihovo podporo.

"Glede na izzive, s katerimi se spopada skozi stoletja, je pokazala, da lahko brani svojo neodvisnost. Zato je predsednik Putin svetovni zgodovinski voditelj ruskega ljudstva. To, kar je naredil za oživitev Rusije, počnejo le redki," je še med drugim povedal Dodik in dejal, da je bil Putin prvi, ki je začel boj proti "globalistični eliti", v tem boju pa mu z ramo ob rami stoji ameriški predsednik Donald Trump.

