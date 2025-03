Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, za katerim je v BiH razpisan nalog za aretacijo, je po obisku v Izraelu v soboto sporočil, da se je vrnil, pri čemer pa ni navedel, kje točno se nahaja. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je dala vedeti, da Dodik zaradi svoje politike ne more biti sogovornik EU. Dodik je bil do izjav kritičen.

Milorad Dodik je kljub nalogu sodišča BiH za njegovo privedbo zaradi suma napada na ustavni red v začetku tedna zapustil državo in odpotoval v Izrael. Tam se je, kot je zapisal v objavi na družbenem omrežju X, srečal s predstavniki izraelskih oblasti, med drugim tudi s premierjem Benjaminom Netanjahujem, in se udeležil mednarodne konference o antisemitizmu. Na njej je kot govornik nastopil tudi predsednik SDS Janez Janša.

Dodik naj bi se vrnil v BiH

V soboto pa je Dodik na omrežju X sporočil, da se je vrnil. "Prispel sem," je na kratko zapisal v objavi, kar je spodbudilo ugibanja o tem, kje natančno se nahaja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Domneva se, da je Dodik iz Izraela pripotoval z letalom vlade Republike Srbske, potem ko je sodišče BiH potrdilo, da je zaprosilo Interpol, naj za njim razpiše mednarodno tiralico.

Na povratnem letu je letalo najprej pristalo v Beogradu, nato pa pot nadaljevalo proti Banjaluki, vendar ni nobene potrditve, da bi Dodika kdo videl na letališčih v teh dveh mestih, navaja Hina.

Dodik je sicer po poročanju Hine iz Izraela sporočil, da se bo "mirno" vrnil v BiH.

Interpol do sobote še ni potrdil, ali odredba sodišča BiH izpolnjuje kriterije, potrebne za razpis mednarodne tiralice, ki bi države članice zavezovala k aretaciji Dodika.

Predsednik Republike Srbske je sicer zaradi svoje odcepitvene politike ter ogrožanja miru in stabilnosti v BiH, medtem ko si država prizadeva za članstvo v EU, na mednarodnem političnem parketu deležen kritik, tudi iz Bruslja.

Komisarka Kos: Dodik ne bo več sogovornik

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v pogovoru za slovenski portal N1 dejala, da je situacija v BiH trenutno napeta, Dodik pa je tisti politik, ki trenutno onemogoča normalizacijo razmer v BiH, da bi lahko ta storila vse, kar mora.

"To pomeni, da politik, ki ima secesionistične težnje, ki je protievropski, ne spoštuje ureditve, ki je nastala na osnovi Daytonskega sporazuma, in si prilašča pravice, ki mu ne gredo, seveda v Bosni in Hercegovini ne more prispevati k temu, da bo evropska pot zagotovljena," je povedala v intervjuju, objavljenem v soboto.

Na vprašanje, ali to pomeni, da Dodik ne bo več sogovornik, ko bodo potekali pogovori o rešitvah glede nadaljevanja evropske poti BiH, pa je Kos na kratko odgovorila: "Ne bo."

Dodik se je že odzval na izjave evropske komisarke. "Slišim, da je Marta Kos nekaj rekla. Preseneča me. Ona je dokaz, da je stališče ameriškega podpredsednika JD Vancea o EU popolnoma pravilno. Če bi bilo kaj pomembnega, je ne bi motilo," je zapisal na družbenem omrežju X.