Nemčija potrdila nakup protiraketne obrambe za Ukrajino

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



6.28 Nemški obrambni minister v ZDA potrdil nakup protiraketne obrambe za Ukrajino

6.28 Nemški obrambni minister v ZDA potrdil nakup protiraketne obrambe za Ukrajino

Pistorius je pred tedni v telefonskem pogovoru Hegsethu predlagal, da bi Nemčija od ZDA kupila dva sistema patriot in ju dostavila Ukrajini, ali pa nemška vojska Ukrajini pošlje svoja sistema in potem od ZDA kupi nadomestna.

Rakete sistemov patriot se lahko uporabljajo za prestrezanje letal, balističnih in manevrirnih raket. Cilje lahko zadenejo na razdalji približno sto kilometrov in na višini do 30 kilometrov. Mobilna izstrelitvena postaja je podobna velikemu tovornjaku in vsebuje do štiri izstrelitvene zabojnike, navaja dpa.

Pistorius je Hegsethu zagotovil, da bo Nemčija imela trdno in zanesljivo vlogo v zvezi Nato.

Trump je pred tem v Beli hiši na srečanju z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem dejal, da bodo ZDA zagotovile orožje Ukrajini, ki ga bodo plačale evropske zaveznice. Ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu je dal 50 dni, da ustavi napade na Ukrajino, nato pa je zagrozil z uvedbo stoodstotnih sankcij na ruski izvoz v ZDA.

Ukrajina, ki se vsakodnevno sooča z zračnimi napadi, po lastnih navedbah potrebuje deset sistemov patriot, Nemčija pa jih je doslej dostavila že tri.

Nemški kancler Friedrich Merz je v ponedeljek na omrežju X zapisal, da bo Nemčija imela odločujočo vlogo pri dobavah orožja Ukrajini. "To delamo v lastnem interesu," je pojasnil.