Trump je med pogovorom z novinarji v vojaškem oporišču pri Washingtonu potrdil, da bodo ZDA Ukrajini poslale nekaj sistemov zračne obrambe. Kot je dodal, bo za zdaj še nedorečeno število sistemov patriot plačala Evropska unija.

Več podrobnosti ni razkril, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ob tem je ponovno izrazil razočaranje nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ki da "lepo govori in nato zvečer vse bombardira".

Danes ga bo obiskal Rutte

Omenil je še, da danes na obisku pričakuje šefa Nata Rutteja. V Washington danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prihaja tudi nemški obrambni minister Boris Pistorius, ki se bo tam srečal z ameriškim kolegom Petom Hegsethom.

Trump je pretekli četrtek povedal, da je dogovor o prodaji in prenosu orožja Ukrajini sklenil z zvezo Nato. "Pošiljamo orožje Natu in Nato bo to orožje stoodstotno poplačal. (...) Natu bomo poslali patriote, potem pa jih bo Nato razdelil naprej," je pred nekaj dnevi povedal v pogovoru za ameriško televizijo NBC. Takrat je napovedal tudi, da bo danes podal pomembno izjavo o Rusiji.

Njegove izjave so sledile nedavni odločitvi Washingtona o ustavitvi pošiljk nekaterih raket zračne obrambe in drugega streliva v Ukrajino.

Dobavo orožja ZDA Ukrajini potrdil tudi Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski je nato v petek potrdil, da so ZDA ponovno začele pošiljati orožje Kijevu.

Da so ZDA v stiku z evropskimi državami glede dobave sistemov zračne obrambe patriot Ukrajini, je v četrtek ob robu vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) potrdil tudi državni sekretar ZDA Marco Rubio. "Odlično bi bilo, če bi se katera od držav, ki je naročila sisteme patriot in jih bo kmalu prejela, prostovoljno odločila, da bi to pošiljko (...) poslala Ukrajini," je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v četrtek ob robu dvodnevne konference o obnovi Ukrajine v Rimu naznanil, da bo Nemčija financirala nakup dveh sistemov patriot za Ukrajino, še enega naj bi za Kijev nabavila Norveška.

Ukrajina se v zadnjih tednih sooča z vsakodnevnimi zračnimi napadi, med katerimi Rusija uporablja vse več brezpilotnih letalnikov in tako dodatno izčrpava zračno obrambo. Ob zastalih mirovnih pogajanjih ruske sile postopoma napredujejo tudi na vzhodu Ukrajine.