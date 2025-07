Ogromen napad Rusije. Eksplozije zelo blizu meje z Evropsko unijo. #video

Rusija je ponoči znova napadla Ukrajino, pri čemer je največjo škodo utrpel zahod države, med drugim mesto Lvov, ki je od meje s Poljsko oddaljeno samo okrog 50 kilometrov. V Lvovu je bilo v zračnih napadih Rusije ranjenih osem odraslih oseb in en otrok, so sporočile ukrajinske oblasti. V regiji Černivci, ki leži zelo blizu meje Ukrajine z Romunijo, pa sta bila ubita dva človeka. Skupno je Rusija nad Ukrajino izstrelila 597 dronov in 26 raket, je sporočila ukrajinska vojska.

Regija Černivci je bila ponoči tarča napadov z droni in raketami. Poleg dveh smrtnih žrtev so bili huje ranjeni štirje ljudje, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil lokalni guverner Ruslan Saparanjuk.

Posledice novega nočnega napada Rusije na Ukrajino. Foto: Reuters

V napadih poškodovan tudi vrtec

Župan Lvova Andrij Sadovi pa je sporočil, da so bili v napadih poškodovani stanovanjske hiše in tudi vrtec. Na območju železniške postaje je izbruhnil velik požar. Po najnovejših podatkih je bilo zaradi zračnih napadov ranjenih osem odraslih oseb in en otrok.

O uničenju vsaj ene stanovanjske hiše v eksploziji poroča tudi župan mesta Luck severozahodno od Lvova.

Ukrajinske letalske sile so pred tem posvarile pred balističnimi raketami in brezpilotniki, ki so leteli proti zahodu države.

Napadi tudi drugod po Ukrajini

Škodo so sicer povzročili tudi napadi v osrednjem in vzhodnem delu Ukrajine. Harkov je bil poleg dronov tarča napada z drsno bombo, ranjena sta bila dva človeka. V regiji Kirovograd južno od Kijeva pa je bilo poškodovanih več stavb.

Skupno je po navedbah ukrajinskih letalskih sil Rusija, ki zadnje tedne stopnjuje napade, nad Ukrajino ponoči izstrelila 597 brezpilotnikov in 26 raket. Vsaj 25 raket in 344 dronov so sestrelili.

Poljska je zaradi napadov na zahodu Ukrajine v svojem zračnem prostoru začasno aktivirala vojaška letala, poroča poljska tiskovna agencija PAP.