Kaj bo Putin storil s Srbijo? To je znano.

Ruski predsednik Vladimir Putin zavrača pozive po koncu vojne v Ukrajini, čeprav je predsednik ZDA Donald Trump zaostril politiko do Moskve. Zdi se, da je Putin pripravljen na dolgo politično bitko z ZDA in da je Srbija, država, ki je prijateljska do Moskve, njegova nova tarča, potem ko je prišlo na dan, da je Srbija Ukrajini dobavljala orožje že kar nekaj časa, od začetka vojne.

Moskva je srbsko dobavo orožja Ukrajini označila za nož v hrbet in izdajo, ruska obveščevalna agencija pa je objavila izjavo, v kateri nakazuje, da so bile rakete za večcevne raketne sisteme in minometne granate ali njihove komponente prodane prek dveh podjetij iz Bolgarije in Češke, kar je že drugi uradni opomin Moskve Beogradu v enem mesecu, piše nekdanji ameriški diplomat in varnostni strokovnjak John B. Craig za Euronews.

Dugin podprl protestnike proti Vučiću

Aleksander Dugin, znani ruski skrajno desničarski filozof, ki ga ruski mediji pogosto imenujejo Putinovi možgani in ki ga je ameriško ministrstvo za finance leta 2015 sankcioniralo zaradi vpletenosti v rusko vojno, je namignil, da je srbski predsednik Aleksander Vučić izgubil legitimnost.

Dugin je tudi podprl nenehne proteste proti korupciji, malomarnosti in nekakovostni gradnji v Srbiji, ki se po smrtonosni zrušitvi nadstreška v Novem Sadu 1. novembra 2024 niso nikoli ustavili. Na ruske kritike se je Vučić odzval z ustavitvijo vsega izvoza vojaške opreme.

Putin nezadovoljen z dogovorom med Vučićem in Scholzem?

Poleg oboroževanja Ukrajine Putinu niso bili všeč niti nedavni pomembni sporazumi Srbije z Zahodom, poudarja Craig. Julija lani so Srbija, EU in Nemčija podpisale sporazum, ki EU omogoča dostop do surovin, pridobljenih v Srbiji. Z znatnimi nahajališči litija, zlasti v dolini Jadar, ima Srbija potencial, da postane pomemben evropski dobavitelj ključne kovine za baterije.

Vučić je z EU sklenil sporazum o dobavi litija za avtomobilsko industrijo. Foto: Guliverimage

Takratni nemški kancler Olaf Scholz je dogovor pohvalil kot mega projekt, ki bi lahko zmanjšal odvisnost Evrope od Kitajske. Če bi bil izveden, bi lahko dve milijardi evrov vreden litijev projekt Jadar pokril 90 odstotkov trenutnih evropskih potreb po litiju.

Protesti zaradi sporazuma o litiju

V Beogradu se je proti dogovoru zbralo več deset tisoč protestnikov, ki so se bali nepopravljivega onesnaženja doline Jadar, kljub opozorilom uradnikov o domnevni zaroti za strmoglavljenje Vučića in njegove vlade. Mnogi so mahali z zastavo, kombinirano z ruskimi in srbskimi barvami.

Putin je morda upal, da bo dobil ogromne zaloge litija v Srbiji, lahko pa se tolaži, da so ruske čete prejšnji teden zavzele eno najdragocenejših nahajališč litija v Ukrajini v bližini vasi Ševčenko v Doneški regiji, s čimer so pod vladnim nadzorom pustili le dve od štirih nahajališč litija v osrednji Ukrajini.

Srbski nakup francoskih letal

Srbija je prav tako podpisala 2,7 milijarde evrov vreden sporazum o nakupu 12 letal rafale od francoskega podjetja Dassault Aviation, kar pomeni velik premik v varnostnem in političnem stališču Srbije, ki se oddaljuje od Rusije, njene tradicionalne zaveznice in dobaviteljice orožja.

Vučić ne goji tesnih stikov samo z Moskvo, ampak poskuša krepiti tudi stike s Parizom. Od Francozov, ki so bili v zgodovini pogosto tesni srbski zavezniki, je tako kupil bojna letala rafale. Na fotografiji: Vučić in Emmanuel Macron. Foto: Guliverimage

Končno je upravni odbor ameriške EXIM odobril predhodno zavezo srbski skupini Telekom za 50 milijonov dolarjev (42,8 milijona evrov) za podporo pripravi in vzpostavitvi njihovega telekomunikacijskega omrežja 5G.

Poskuša Moskva destabilizirati Vučića?

Vse to je bilo dovolj, da se je Moskva odločila poskusiti destabilizirati vlado v Beogradu. Videti bo treba, ali je Putin že prestopil Trumpovo rdečo črto in ali je Washington pripravljen uvesti še bolj boleče sankcije proti Rusiji.

Eno je jasno: nenehno kljubovanje Moskve in njene prevarantske dejavnosti v njeni soseščini so prebudili Trumpovo administracijo, še piše Craig v Euronewsu.