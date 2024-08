Srbija in Francija ob obisku Macrona v Beogradu sklenili dogovor o dobavi 12 rafalov

Dogovor o dobavi novih francoskih vojaških letal rafale sta podpisala srbski obrambni minister Bratislav Gašić in izvršni direktor francoske družbe Dassault, ki proizvaja rafale, Eric Trappier. Vučić je dogovor na nocojšnji novinarski konferenci označil za veliko novico in ocenil, da bo prispeval k pomembnemu povečanju operativnih zmogljivosti srbske vojske. Nakup rafalov je po mnenju nekaterih srbskih analitikov ena od potez, s katerimi si želi Srbija pridobiti naklonjenost Evrope.

Vučić: Srbija ne bo uvedla sankcij proti Rusiji, a podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine

Vučić je danes na novinarsko vprašanje, ali se Srbija z nakupom rafalov približuje EU in oddaljuje od Moskve, odgovoril, da ve, da bi si Macron želel, da uvedejo sankcije proti Rusiji, a se svoje odločitve ne sramuje. Obenem je dodal, da Srbija podpira ozemeljsko celovitost Ukrajine in jo dojema kot prijateljsko državo.

Macron je nakup letal ocenil kot strateško spremembo, ki kaže velik pogum in predstavlja voljo za dolgoročnim zavezništvom med državama v okviru močne suverene EU.

Macron o Srbiji

Poudaril je tudi, da so odnosi med Srbijo in Francijo v zadnjih petih letih dobili nov zagon, ter ponovil svoje besede od aprila, ko je poudaril, da je mesto Srbije v EU. Ob tem je dodal, da EU potrebuje močno in demokratično Srbijo, Srbija pa potrebuje močno in suvereno EU, da bi branila njene interese. Glede Kosova je zagotovil, da bodo še naprej podpirali napore, ki se vlagajo v evropsko posredovanje, da bi dosegli napredek v normalizaciji odnosov med državama.

Dogovor o dobavi novih francoskih vojaških letal rafale sta podpisala srbski obrambni minister Bratislav Gašić in izvršni direktor francoske družbe Dassault, ki proizvaja rafale, Eric Trappier. Foto: Guliverimage

Poleg dogovora o nakupu rafalov je bilo ob navzočnosti predsednikov izmenjanih več drugih dokumentov o sodelovanju, med drugim izjava o nameri o partnerstvu in sodelovanju na področju raziskav ter izkoriščanja kritičnih in strateških mineralnih surovin ter pismo o zavezi za oceno potenciala za razvoj civilnega jedrskega programa v Srbiji.

Vučić je danes glede morebitnega razvoja jedrskega programa poudaril, da Srbija čez deset let ne bo imela več dovolj električne energije, če ne bo koristila jedrske. "To je za nas edini način, da zagotovimo dovolj energije," je opozoril. V Srbiji sicer že več kot 35 let velja prepoved gradnje jedrskih elektrarn.