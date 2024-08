Severina je iz Srbije dobila val podpore, potem ko je brez dlake na jeziku kritizirala srbske oblasti in tamkajšnje varnostne organe, ki so jo zadrževali in zasliševali na meji. Oglasil se je tudi Aleksandar Vučić, osrednji akter pevkinega kritičnega zapisa.

Hrvaško pevko Severino Vučković je v nedeljo zvečer ob prehodu hrvaško-srbske meje več ur zadrževala in zasliševala srbska policija, kar je podrobno opisala v sporočilu za javnost in ob tem ostro kritizirala srbske oblasti. Sporočila je, da ne bo več "šla v Srbijo, dokler je na oblasti diktator," pri čemer je ciljala na srbskega predsednika Aleksandra Vučića.

Severina hrvaški policiji: Pustite moje kolege iz Srbije

Celotno sporočilo za javnost je objavila tudi na Instagramu, ob tem pa objavila še poziv hrvaškim mejnim policistom in policistkam: "Nočem, da se to, kar se mi je zgodilo, ponovi še komu. Nikar zdaj ne vračajmo z isto mero. Pustite moje kolege iz Srbije, da še naprej nemoteno prihajajo na Hrvaško in tukaj delajo. Sodelovanje v kulturi se ne sme ustaviti, gospodarstvo pa je tako ali tako nezaustavljivo. Od tega bodo korist imeli izključno politiki in njihova tovarišija."

Ob tem je dobila ogromno komentarjev in izrazov podpore oboževalcev pa tudi znanih srbskih osebnosti. Med drugim je strinjanje s Severino izrazila pevka Ana Đurić - Konstrakta, podprli so jo raperka Sajsi MC, igralec Srđan Trifunović in astrofizičarka Tijana Prodanović. Severina se je v zapisu na Instagramu zahvalila za plaz podpore iz Srbije: "Vsi pišete isto: 'Srbija ni Vučić, Srbija smo mi.'"

Vučić ostro nad Severino

Ob Severininih besedah ni ostal tiho niti Aleksandar Vučić. Srbski predsednik je v ponedeljek zvečer gostoval na srbski televiziji Pink in v pogovoru komentiral aktualno dogajanje v državi, tudi dogajanje s Severino.

"Nisem imel pojma o tem, videl sem objavljeno novico, nato pa zjutraj klical notranjega ministra in ga zbudil, da vidim, kaj se dogaja," je izjavil Vučić, "rekel mi je, da je niso pridržali, da so jo na meji le zadržali za dve uri."

Vučić o Severini: Govori, da so Srbi zločinci, rada pa vzame denar od nas. Foto: Pixsell, Guliverimage

"Mislim, da je vse to precej neumno in nepotrebno. Pa ne zaradi Severine, o kateri mislim vse najslabše," je nadaljeval srbski predsednik, "mi bi se morali od njih razlikovati v vsem. Bog ne daj, da bi vodil državo, v kateri bi aretirali vsakogar, ki posluša Thopmsonove pesmi. Pustite jih. Ko sovražijo Srbijo, to največ pove o njih."

"Seznam nezaželenih oseb" naj bi ukinili

"V Srbiji so se danes vsi, od političnih strank do tako imenovane demokratične javnosti odzvali na neko pevko, ki govori, da je Srbija genocidna država, da sem jaz diktator in da so Srbi zločinci, rada pa vzame denar od nas," se je še pridušal Vučić. V pogovoru je zagotovil, da bodo ukinili do zdaj veljaven "seznam nezaželenih oseb", na katerem je bilo kar nekaj estradnikov, ki so jim zaradi "verbalnih deliktov" prepovedali vstop v Srbijo.

Severini v bran stopil tudi Inštitut 8. marec

Hrvaško zvezdnico je podprl tudi slovenski Inštitut 8. marec, ki je opozoril, da je bil dogodek na hrvaško-srbski meji "načrtno politično obračunavanje, usmerjeno proti ženski, ki si upa uporabiti svoj glas za osvetlitev raznih družbenih problematik in nasprotovanje opresivnim vladajočim politikam".

"Severina je v zadnjih letih v tem kontekstu zelo glasna in aktivna, posledično pa moteča za vladajoče. Med drugim je namreč podprla našo kampanjo za varen in dostopen splav v Evropi ter nedavne proteste proti pridobivanju litija v Srbiji," so zapisali na družbenih omrežjih in nadaljevali: "V tem primeru gre še za en primer kaznovanja ženske, ki si upa spregovoriti proti statusu quo. Kar je bilo sinoči storjeno Severini, je nesprejemljivo in nezakonito ter prikazuje pravi, nedemokratični obraz srbske vlade, ki ne dopušča obstoja kritičnih glasov in drugačnih mnenj."