Severino na srbski meji pridržali in zaslišali

V nedeljo zvečer so srbski policisti na hrvaško-srbski meji pridržali hrvaško pevko Severino in jo odvedli na zaslišanje zaradi "spornih izjav", ki jih je dajala v javnosti, poroča srbski tabloid Blic.

"Srbska policija je izvedla redni postopek kot pri vseh drugih, katerih izjave naši državni organi ocenijo za sporne," so zapisali v Blicu in dodali, da so policisti pevki po pogovoru dovolili vstop v Srbijo, a je ona to zavrnila in se vrnila na Hrvaško. Dogodka sicer javno še ni komentirala.

Omenjeni tabloid je še poudaril, da podobne pogovore s srbskimi državljani pogosto opravljajo tudi hrvaški mejni policisti.

Navdušila na Ptuju

Severina je sicer pretekli konec tedna, dan pred zapletom na meji, nastopala v Sloveniji. Na Ptuju je navdušila zbrano množico obiskovalcev, ki jim je po koncertu prek Instagrama sporočila: "Imam srečo, da živim na odru in gledam takšne prizore. Hvala, Ptuj."