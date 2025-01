Po poročanju hrvaških medijev sta si večno zvestobo obljubila na skrivaj, kasneje pa na svojih profilih na družbenem omrežju Instagram delila fotografije z obreda na upravni enoti.

Sofija, ki je od Kojića mlajša 15 let, je priimek Dacić na družbenih omrežjih že zamenjala za Kojić in se pohvalila, da je postala žena. Da sta se poročila, je Kojić potrdil tudi za srbske medije in razkril, da sta prejela priznanje občine Novi Beograd. "Res je, z ženo sva prejela nagrado in priznanje občine Novi Beograd za prvi zakonski par v letu 2025. Sofia je moje božje darilo. Moja prva, zadnja, edina in prava ljubezen," je povedal.

Fotografiji z upravne enote, ki sta jih delila mladoporočenca. Foto: Instagram/Igor Kojić

Tri leta od odmevne ločitve

37-letnik je prvo fotografijo z novo izbranko delil tik po novem letu, kmalu po tem pa razkril še, da sta se poročila. Da je tri leta po ločitvi od Severine znova zaljubljen, je potrdil decembra. "Moje srce je zasedeno in oddano. Zasebnega življenja trenutno ne bi komentiral, poskušam uživati, pri meni je bilo vedno vse v najlepšem redu, ljubim, obstajam, obnašam se normalno," je dejal za srbski Blic.

Srbski mediji so takrat poročali, da je njegovo srce ogrela Zagrebčanka Ana Š., a se je izkazalo, da so dobili napačne informacije.

Kojića poznamo kot sina srbskega pevca Dragana Kojića Kebe in nekdanjega moža hrvaške pevke Severine, s katero sta se poročila leta 2015 v srbski prestolnici. Zakon je trajal dobrih šest let, da se ločujeta, pa sta uradno potrdila avgusta 2021. Da po ločitvi nista ohranila stikov, je Kojić nedavno potrdil za srbske medije. "Nisem vedel, da so ji prepovedali vstop v Srbijo. Nimava stikov, a ji želim vse najboljše," je dejal.

