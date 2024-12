Hrvaška pevka Severina je pretekli konec tedna v priljubljenem pevskem šovu Superstar predstavila svojo novo pesem Tako ti je, sine moj, ki jo je sama napisala. Tako se kot kantavtorica predstavlja prvič po letu 2012, ko je izdala pesem Ostavljena.

"To je pesem o vseh, lekcija, ki jo mati govori svojemu otroku. Začela sem jo pisati v začetku leta, da bi iz sebe stresla žalost in bes, ki sta me prevzela po tisti odločitvi vrhovnega sodišča, da mi je treba vzeti otroka zaradi 'proceduralne napake'. Potem se mi je zazdela žalostna, do česar mi ni bilo, zato sem jo dala na stran. Zdaj pa sem jo dokončala, ker me je spodbudilo vse to, kar se dogaja," je povedala hrvaška zvezdnica.

Prisluhnite:

"To je za vse matere, ki se borijo za svoje otroke, za vse očete, ki svojim hčerkam ne znajo pojasniti, zakaj jih nekdo trpinči v šoli. To je pesem za naše upokojence, ki se komaj prebijajo, za naše delavce v izobraževanju, ki stavkajo, zdravnike, medicinske sestre, ki imajo težke pogoje dela in nizke plače. Je za branitelje in je tudi za pogumne študente v Srbiji, ki so se uprli diktatorskemu režimu, podpirajo pa jih tudi hrvaški študenti. To je pesem za vse, ki se najdejo v njej," je sporočila Severina.