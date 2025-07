Namesto zabave in petja z množico sta Tina in Nika iz Inštituta 8. marec petkov večer preživeli nepričakovano na urgenci. Na koncert Severine sta se odpravili z navdušenjem, a do nastopa žal nista prišli. Tik pred začetkom dogodka je Tino močno zdelalo – zaradi vročine, krčev in hudih bolečin se je kar dvakrat onesvestila.

Na srečo sta bila v bližini dva reševalca, ki sta hitro ukrepala. Nudila sta ji takojšnjo pomoč, jo pomirila, pokazala veliko razumevanja in človečnosti ter jo skupaj z Niko pospremila v bolnišnico. Tam so poskrbeli, da je dobila vso potrebno oskrbo.

"Takšni zdravstveni delavci so dokaz, zakaj se borimo za javno zdravstvo. Kako pomembno je, da je dostop do zdravnika brezplačen. In kako srčni ljudje delajo v zdravstvu," sta na družabvnih omrežjih zapisali Nika in Tina. Na srečo ni šlo za nič hujšega,Tina je bila že zgodaj zjutraj odpuščena iz bolnišnice in zdaj potrebuje le nekaj dni počitka.