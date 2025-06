V tokratni epizodi Spotkasta spregovori Nika Kovač – o času, ko je civilna družba lahko le še protestirala, in o trenutku, ko je z vlado znova postalo mogoče vzpostaviti dialog. Spregovori o Palestini, o politiki, ki ne sme ostati tiho ob genocidu, in o Sloveniji kot eni redkih držav, kjer o tem lahko sploh govorimo. Komentira odziv Petrola na regulacijo cen in opozori, da podjetje z umikom podpore športu in humanitarnim dejavnostim pokaže, kako daleč je pripravljen iti kapital, ko mu nastaviš ogledalo. Kovač pa razgrne tudi osebno plat svojega aktivizma. Ključno vlogo je pri tem odigrala mama, za katero pravi: "naučila me je, da se ne smem umakniti."