Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, opozarja na težave, s katerimi se vsako poletje znova soočajo številne slovenske družine – kam z otrokom, ko starši nimajo več dopusta. Šolarji imajo 14 tednov počitnic, starši v povprečju le okoli pet tednov dopusta. Počitniško varstvo za mnoge družine zato ni izbira, temveč nuja, a cene komercialnih programov so pogosto nedosegljive – dosežejo tudi 400 evrov na teden. Kot poudarja Kovač, je vlada letos na tem področju že naredila pomemben korak v pravo smer. Prvič je izvedla pilotni projekt brezplačnega počitniškega varstva, ki je omogočil, da je bil v 30 ustanovah po Sloveniji vsaj del otrok deležen brezplačnega varstva. "To so koraki v pravo smer," dodaja.

Na pomen tega ukrepa je v svoji objavi na družbenem omrežju Facebook spomnil tudi predsednik vlade Robert Golob. "To poletje prvič omogočamo brezplačno počitniško varstvo za osnovnošolce prve in druge triade, financirano z državnim razpisom. S podporo MDDSZ bodo otroci iz vse Slovenije lahko preživljali poletne dni varno, ustvarjalno in brezplačno, starši pa bodo lažje usklajevali delo in družino. Z jasnim ciljem: podpreti družine, razbremeniti starše in omogočiti otrokom brezskrbne počitnice. Ker vlaganje v družine pomeni vlaganje v prihodnost," je zapisal.

Na tej povezavi je dostopen tudi seznam izvajalcev aktivnosti kakovostnega preživljanja prostega časa, ki ga sofinancira država.

Kljub temu na Inštitutu opozarjajo, da trenutna rešitev še ne doseže vseh, ki jo potrebujejo. Povpraševanje po dostopnem počitniškem varstvu namreč močno presega obstoječo ponudbo, brezplačna mesta se zapolnijo v trenutku, komercialna varstva pa ostajajo finančno nedosegljiva za številne družine.

Zato so na vlado naslovili pobudo za oprostitev plačila DDV na dejavnost počitniškega varstva, kar bi po njihovih ocenah pomenilo, da bi bile storitve za starše takoj cenejše za več kot petino. "Otroci si zaslužijo kakovostno varstvo, starši pa mirno vest, da so med službo njihovi otroci varni, ne pa prepuščeni deveturnemu gledanju v zaslone," poudarja Kovač. Na Inštitutu pojasnjujejo, da bi bila oprostitev DDV preprosto izvedljiva: ni potrebe po spremembi zakonodaje, zadostovala bi dopolnitev enega člena obstoječega pravilnika – 65. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1.

Starši pogosto v stiski, otroci prepuščeni zaslonom

Kot je Kovač povedala za POP TV, se starši v teh dneh pogosto v stiski obračajo nanje. "V času poletja številni starši nimajo kam dati svojih otrok. Vlada je letos izvedla pilotni projekt brezplačnega počitniškega varstva, a žal je bil ta omogočen le 30 ponudnikom. Ena od možnosti bi bila tudi začasna oprostitev plačila davkov za izvajalce varstev kot nujen ukrep. Upamo, da bo vlada glede na že vzpostavljene korake prisluhnila tudi tej pobudi in omogočila kakovostno varstvo za vse otroke. Kajti če bodo ti ostali doma, bodo v večini primerov prepuščeni ekranom – in prav to je največja skrb staršev," je opozorila.

Počitniško varstvo ni luksuz

Na Inštitutu 8. marec poudarjajo, da počitniško varstvo ni luksuz, temveč osnovni pogoj za varno otroštvo in dostojno starševstvo. "Otroci si zaslužijo varno, prijazno in ustvarjalno poletje, starši pa možnost, da gredo v službo brez tesnobe, brez krivde in brez finančnega zloma," dodaja Kovač.