Hrvaška zvezdnica, ki brez zadržkov izraža svoja stališča do pomembnih družbenih vprašanj, tudi ta konec tedna ni molčala – v Laškem je na festivalu Pivo in cvetje na odru razvila palestinsko zastavo.

Hrvaška pevka Severina svoja politična in družbena stališča vedno izraža jasno in glasno, zavzema se za pravice žensk in enakopravnost spolov, javno je obsodila režim srbskega predsednika Aleksandra Vučića ter podprla opozicijske proteste, ves čas pa opozarja tudi na genocid v Gazi. To je storila tudi pretekli konec tedna, ko je med nastopom na festivalu Pivo in cvetje v Laškem na odru držala palestinsko zastavo.

S to gesto je navdušila tudi ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki je na družbenih omrežjih objavila pevkino fotografijo iz Laškega in ob njej zapisala: "Ne bodi kot Thompson, bodi Severina. Uprla se je Vučiću, podprla srbske študente, bori se za ženske, za pravico vseh žensk do splava in opozarja na genocid v Palestini."

Ne bodi kot Thompson, bodi Severina 🩷 Uprla se je Vučiću, podprla srbske študente, bori se za ženske, za pravico vseh žensk do splava in opozarja na genocid v Palestini. Severina včeraj v Laškem. 💚🤍🖤❤️ pic.twitter.com/4LXZA8OPye — Asta Vrečko (@AstaVrecko) July 13, 2025

Fotografijo Severine na odru s palestinsko zastavo so objavili tudi pri Inštitutu 8. marec, ki ima s hrvaško pevko posebno vez. Severina je namreč lani javno podprla njihovo kampanjo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav v Evropi.