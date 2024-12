Zaradi tragedije v Zagrebu Severina odpovedala koncert v Celju

Hrvaško pretresa najhujši primer nasilja v šolah doslej. Dopoldne je 19-letni moški v eni od zagrebških osnovnih šol ubil sedemletnega otroka, še štiri osebe je ranil, med njimi tri učence in učiteljico. Napadalec je ranil tudi sebe, saj je poskušal storiti samomor. Pred šolo se zbirajo ljudje, prižigajo sveče, prinašajo cvetje in sporočila. Hrvaška je soboto razglasila za dan žalovanja. Sožalje svojcem so izrekli politiki in znani, med njimi tudi pevka Severina. Ta je zaradi tragedije odpovedala koncert v Sloveniji.

V Osnovni šoli Prečko v Zagrebu se je zjutraj, zadnji dan pouka v tem letu, okoli 9.50 zgodil hud incident. Devetnajstletni napadalec je ubil sedemletnega otroka in ranil še štiri osebe, tri učence in učiteljico. Življenje ranjenih ni več ogroženo. Napadalec je hotel soditi tudi sebi, a mu je policija to preprečila.

Devetnajstletnik ima duševne težave in je že prej skušal storiti samomor. Njegova mama je povedala, da je zdravnika v psihiatrični bolnišnici rotila, naj ga ne odpusti, a je ta kljub temu to storil.

Gre za najhujši primer nasilja na hrvaških šolah doslej. Ljudje se zbirajo pred osnovno šolo in prižigajo sveče. Pretreseni in s solzami v očeh so prepričani, da bi moralo zdravstveno ministrstvo storiti več glede bolnišnične obravnave napadalca.

Hrvaška vlada je soboto razglasila za dan žalovanja. Hrvaški premier Andrej Plenković je izrazil zgroženost nad napadom in izrekel sožalje svojcem ranjenih. Povedal je še, da policija in druge službe ugotavljajo, kaj točno se je zgodilo.

Globoko sožalje staršem in družinam ubitega otroka je izrazil tudi predsednik republike Zoran Milanović. V videosporočilu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Facebook, je še dejal, da nima besed, s katerimi bi opisal svojo žalost zaradi strašne in nepojmljive tragedije, ki je danes pretresla vse.

Sožalje je izrazila tudi pevka Severina. "Naj bo vse tiho. En angelček je odletel. Nedolžen, v življenje sploh ni stopil. Krik, bolečina in bes. Neutolažljiv. O Bog, zakaj? Ostane nam še molitev za učiteljico in poškodovane otroke. Sožalje staršem ..." je na družbenem omrežju Instagram zapisala Severina. Ob tem je sporočila tudi, da zaradi tragedije odpoveduje koncert v Dvorani Golovec v Celju.