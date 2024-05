Hrvaška pevka Severina je javno podprla kampanjo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav v Evropi, ki jo koordinira Inštitut 8. marec z Niko Kovač na čelu.

Severina je na svojem Instagram profilu javno podprla in podpisala pobudo Inštituta 8. marec za varen in dostopen splav v Evropi. Sporočila je, da je treba varen in dostopen splav zagotoviti tudi hrvaškim ženskam.

"Ste v preteklih tednih med pogajalci nove vlade videli kakšno samsko žensko? Eno? Na katerikoli strani? Niste? Tudi jaz nisem. To je nepredstavljivo v 21. stoletju — razen v družbah, v katerih je globoko zakoreninjen patriarhat," je pevka zapisala ob objavi in dodala, da se politiki brez žensk dogovarjajo tudi o tem, kar zadeva ženske.

Pravica do splava je bila v preteklosti na Hrvašekm urejena enako kot v Sloveniji, danes pa je situacija drugačna. Na Hrvaškem je splav praktično nedostopen, saj več kot polovica ginekologov splava ne želi opraviti zaradi ugovora vesti. Ženske zato potujejo v tujino, mnoge pridejo tudi v Slovenijo.

Poleg tega je splav na Hrvaškem plačljiv. Kot pravi Severina, morajo Hrvatice zanj odšteti po več sto evrov, kar znaša polovico hrvaške povprečne plače.

"Pobudo so začele ženske iz Slovenije, iz srca jim hvala. In to srce je simbol zanje in za več kot 20 milijonov žensk v Evropi, ki trenutno nimajo dostopa do splava,” je dejala Severina in svoje sledilce pozvala k podpisu pobude.

Treba je namreč zbrati milijon podpisov, da se organi Evropske unije odločijo za to pobudo. V manj kot treh tednih je pobudnikom kampanje po vsej Evropi uspelo zbrati več kot 200 tisoč podpisov, zastavljeni cilj milijon podpisov pa si želijo doseči do evropskih volitev, ki bodo 9. junija.

Inštitut 8. marec se je Severini zahvalil za podporo in jo označil za junakinjo dneva. "V času preračunljivosti in molka so ljudje, ki se zavzamejo za skupnost in človekove pravice, neprecenljivi," so še zapisali ob objavi.