Nika Kovač: Zdaj gre zares. Začetek zbiranja milijon podpisov za varen in dostopen splav.

V Inštitutu 8. marec so začeli zbirati milijon podpisov za vseevropsko kampanjo za varen in dostopen splav. "Slovenija je prva država v Evropski uniji, ki je svobodno odločanje o rojstvih otrok zapisala v ustavo. Zdaj pa smo našli še način, kako pravico do varnega splava zagotoviti na ravni Evrope. Povezali smo več kot 70 organizacij iz vse Evrope. Naš cilj je zbrati milijon podpisov za varen in dostopen splav po vsej Evropi," je ob tem povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

Besedilo evropske državljanske pobude za varen in dostopen splav je pripravila skupina mednarodnih pravnikov. S tem, ko je Evropska komisija pobudo tudi registrirala in današnji dan, 24. april, določila kot začetek zbiranja milijona podpisov po vsej Evropi, je pokazala, da so rešitve na evropski ravni vendarle mogoče, so še sporočili iz inštituta.

"Evropska unija je večkrat izrazila simbolično podporo pravici do splava, vendar nikoli ni ponudila praktične rešitve za milijone žensk, ki v EU te pravice nimajo. To naj bi bilo nemogoče," je dejala Kristina Krajnc. "Kljub temu pa smo pri svoji ideji vztrajali, ta pa je postopoma prerasla v konkretno pobudo. Ta bo ženskam iz držav, v katerih je dostop do splava iz različnih razlogov onemogočen, omogočila, da ta poseg brezplačno opravijo v drugih državah Evropske unije, in izboljšala dostop v državah, kjer je splav legalen. Z registracijo pobude je Evropska komisija potrdila, da so praktične rešitve mogoče in da je zdaj zbiranje podpisov mogoče uradno začeti."

Foto: Katarina Kolenc Foto: Katarina Kolenc

Vseevropska solidarnostna akcija bo ženskam iz Poljske – kjer je splav skoraj povsem prepovedan – omogočila, da jim ne bo treba več na lastne stroške pomoči poiskati v tujini, temveč bodo nosečnost lahko v Evropski uniji prekinile brezplačno. To bo znatno zmanjšalo njihovo finančno breme, saj se bo strošek, ki ga nosi njihova svoboda o rojstvih otrok, znižal za več kot polovico, še pravijo v inštitutu.

"Pobuda pa ne bo pomagala samo ženskam iz držav, kjer je splav, tako kot na Poljskem, skorajda povsem prepovedan," je povedala Petra Meterc. "V številnih evropskih državah je splav sicer legalen, a to ne pomeni, da dostop do njega ni izjemno otežen. Na Hrvaškem več kot 50, v Italiji pa celo 63 odstotkov zdravnikov splava zaradi ugovora vesti ne želi opravljati. Kampanja My Voice, My Choice si prizadeva, da bo splav v Evropi brezplačen, varen in dostopen."

S številnimi prostovoljci do sto tisoč podpisov

Za zbiranje podpisov se je inštitutu javilo ogromno prostovoljcev, pa je povedal Zlatko Djogić, koordinator slovenske mreže prostovoljcev.

"Več sto prostovoljcev bo v sedmih tednih naše kampanje po vseh koncih Slovenije organiziralo koncerte, pogovorne večere, zbiralo podpise in se veselilo trenutka, ko bo naš cilj dosežen. Zavedamo se, da bo to ena naših najtežjih kampanj, a tudi, da bo nedvomno ena najlepših."