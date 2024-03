Potem ko so v Inštitutu 8. marec pred mesecem dni zagnali največjo vseevropsko kampanjo do zdaj My Voice, My Choice za varen in dostopen splav, so iz Bruslja prejeli pozitivno novico. Evropska komisija je njihov predlog ocenila kot ustrezen, je sporočila direktorica Inštituta in koordinatorka kampanje Nika Kovač.

"Po mesecu čakanja lahko delimo izjemno novico, da je Evropska komisija naš predlog za varen in dostopen splav v Evropi ocenila kot ustrezen. To je velik korak za vse nas in kmalu bomo lahko začeli zbirati milijon podpisov po vsej Evropi," je zapisala Kovačeva.

Vseevropsko gibanje za varen in dostopen splav se je začelo v Sloveniji, ko je Inštitut 8. marec skupaj s partnerji iz vse Evrope zagnal svojo največjo kampanjo do zdaj.

"Po svetu lahko opazujemo napade na pravice, ki so se nam zdele samoumevne. Reproduktivne pravice žensk niso izjema, sprejemajo se ukrepi, ki ženskam jemljejo moč odločanja o lastnem telesu. A prepovedi splava ne zmanjšujejo števila splavov, zgolj silijo ženske, da iščejo rešitev drugje, ali v tujini ali na črnem trgu, ter s tem tvegajo svoja zdravje in življenje. To se dogaja tudi v Evropi," poudari Kovačeva. Namesto da bi opazovali, kaj se dogaja po svetu, so se odločili ukrepati.

V začetku kampanje so na Evropsko komisijo naslovili evropsko državljansko pobudo, s katero so od nje zahtevali, da uporabi svoje pristojnosti. Komisiji so predlagali, naj sprejme zakonodajo, ki bi državam članicam EU pomagala financirati izvajanje postopkov umetne prekinitve nosečnosti za vse, ki trenutno še nimajo dostopa do varnega splava. Komisija na njihovo pobudo ni imela pripomb in jo je označila za ustrezno.

Zgodovinski rekord: milijon podpisov do evropskih volitev

Sledita uradna registracija pobude Evropske komisije in dovoljenje za začetek zbiranja podpisov podpore. Zbrati morajo namreč milijon podpisov in preseči še nacionalni prag števila podpisov v vsaj sedmih evropskih državah. "Zdaj čakamo na trenutek, ko bomo lahko začeli z zbiranjem milijona podpisov po vsej Evropi v podporo našemu predlogu," je povedala Maja Koražija z Inštituta 8. marec. Zadali so si še en cilj, in sicer želijo vse potrebne podpise zbrati do junijskih evropskih volitev.

Ena od držav z najostrejšo zakonodajo glede prekinitve nosečnosti v Evropi je Poljska. "Na Poljskem še nekaj časa ne bomo imeli dostopnega in legalnega splava. Sprejetje te pobude bi za tisoče poljskih žensk, ki zdaj odhajajo v druge države EU, pomenilo dostopnejši splav v drugih državah," je povedala Marta Lempart, predstavnica gibanja Poljska ženska stavka, ki si na Poljskem prizadeva za legalizacijo splava in napredek reproduktivnih pravic.