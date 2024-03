Francija v ustavo vpisala pravico do splava

Francija je danes pravico do splava vpisala v ustavo kot zagotovljeno svoboščino. Za vpis je glasovalo skupno 780 poslancev obeh domov francoskega parlamenta, 72 jih je bilo proti. Zgodovinsko glasovanje so v dvorani pospremili s stoječimi ovacijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je po glasovanju pozdravil francoski ponos in poudaril, da je Francija s tem svetu poslala univerzalno sporočilo. "Skupaj proslavimo vpis nove zagotovljene svoboščine v ustavo," je še zapisal na družbenem omrežju X.

Spremembe ustave v Franciji terjajo bodisi potrditev na referendumu bodisi skupno tri petine glasov vseh poslancev spodnjega in zgornjega doma francoskega parlamenta.

Macron se je že januarja lani ob predstavitvi prednostnih nalog francoskega predsedovanja Svetu EU v Strasbourgu zavzel za vključitev pravice do splava v listino EU o temeljnih pravicah.

Njegova prizadevanja za vpis te pravice v francosko ustavo so se okrepila potem, ko je vrhovno sodišče ZDA junija lani razveljavilo pravico do splava, kar je sprožilo pritisk aktivistov, naj Francija stori nasprotno v znak svoje zavezanosti pravicam žensk.

Francoska vlada je v svojem predlogu o vpisu pravice izbrala izraz zagotovljena svoboščina, da bi prepričala tako spodnji dom, ki je želel vpis pravice do splava, kot zgornji dom, v katerem prevladujejo desnosredinske stranke in ki je glede umetne prekinitve nosečnosti pristal le na izraz svoboščina. Spodnji dom parlamenta je vpis pravice do splava v ustavo podprl konec januarja, zgornji dom, senat, pa prejšnji teden.