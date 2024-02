Inštitut 8. marec s kampanjo za varen in dostopen splav v Evropi

Inštitut 8. marec je zagnal kampanjo za varen in dostopen splav po Evropi, s katero želijo zagotoviti, da se lahko vsak svobodno odloča o svojem telesu, so poudarili na novinarski konferenci. Del kampanje, kjer med drugim sodelujejo z aktivistkami iz Španije, Francije in Poljske, je peticija, v okviru katere pričakujejo več kot 300 tisoč podpisov.

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je na spletni novinarski konferenci poudarila, da je Slovenija edina država v Evropi, ki ima v ustavi zapisano pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. "V številnih državah po Evropi dostop do splava ni samoumeven. Ženske na Poljskem v bolnišnicah zaradi prepovedi splava še vedno umirajo," je dejala.

Zaradi kršenja pravic žensk v številnih državah so na Inštitutu zagnali kampanjo, katere namen je svobodno odločanje žensk o njihovem telesu. Kampanji so se pridružile aktivistke za reproduktivne pravice iz številnih držav, med drugim iz Španije, Francije in Poljske. Več aktivnosti kampanje bodo sicer razkrili 5. marca, so napovedali.

Koordinatorka mednarodnega političnega zagovorništva pri Združenju za spolne in reproduktivne pravice L'Associacio Almudena Rodriguez je na konferenci poudarila, da je splav človekova pravica in vedno odločitev. "Boj za pravico do splava je boj za demokracijo in pravne države," je izpostavila. Dejala je, da ženske v mnogih državah nimajo dostopa do splava. "Ženske, ki se za to odločijo, so kriminalizirane in kaznovane," je dodala.

Tudi španska feministka Kika Fumero je na konferenci poudarila, da je splav človekova pravica.

Francoska aktivistka Alice Coffin je dejala, da se je kampanji pridružila zaradi solidarnosti. Ta je še posebno pomembna v času vzpona ekstremizma v Evropi in v luči prihajajočih evropskih volitev. "Pravica do splava je vprašanje človekovih pravic, zdravja, družbenega razreda, rase, spola ter tudi politično vprašanje," je poudarila. V Franciji bodo sicer v sredo glasovali o predlogu o vpisu pravice do umetne prekinitve nosečnosti v ustavo.

Vodja poljskega gibanja Vsepoljska ženska stavka Marta Lempart je dejala, da prepoved splava in nedostopnost do splava ženske ubija. "Smo ena od najbolj rigoroznih držav, kjer ženske v javnih bolnišnicah umirajo zaradi splava," je dejala. Ženskam kršijo reproduktivne pravice povsod, je dejala, zato je potrebna solidarnost. Poudarila je, da tudi države, kjer je splav legalen, vendar ni dostopen, ker je treba zanj plačati, potrebujejo spremembe.