Poljska bo liberalizirala zakonodajo o splavu

Poljski premier Donald Tusk je v skladu z volilno obljubo danes sporočil, da bo njegova vlada v parlament vložila predlog zakona o liberalizaciji skoraj popolne prepovedi umetne prekinitve nosečnosti in omilitvi omejitve glede jutranje tabletke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

S tem bo nova vlada spremenila politiko bivše konservativne vlade stranke Zakon in Pravičnost (PiS), ki je med osemletno vladavino zmanjšala reproduktivne pravice žensk.

Večinsko katoliška Poljska ima eno najrestriktivnejših zakonodaj glede prekinitve nosečnosti v Evropi. Splav je prepovedan, razen v primerih posilstva in incesta ter ogroženosti materinega življenja ali zdravja. Zakonodajo so leta 2021 še zaostrili, ko je ustavno sodišče pritrdilo vladi pod vodstvom stranke PiS in odločilo, da je prekinitev nosečnosti zaradi okvare ploda protiustavna.

Prekinitev nosečnosti do 12. tedna in dostop do jutranje tabletke od 15. leta starosti

Tusk je po seji vlade danes novinarjem povedal, da je vlada v prihodnjih urah pripravljena v parlament vložiti "predlog zakona o zakoniti in varni prekinitvi nosečnosti do 12. tedna". Z drugim predlogom zakona pa bodo uvedli prost dostop do jutranje tabletke od 15. leta starosti.

Kot je pojasnil, pa bodo morala dekleta, mlajša od 15 let, še naprej za te tablete imeti recept, kot je že veljalo pred uvedbo omejitev leta 2017.

Kdaj naj bi poslanci odločali o zakonih, ni povedal, je pa po navedbah AFP pričakovati težave v spodnjem domu parlamenta, kjer ima PiS po lanskih oktobrskih volitvah 194 od skupno 460 poslancev. Tudi če bo proevropska vlada uspela premagati ovire v parlamentu, pa ni gotovo, da bo zakon podpisal konservativni poljski predsednik Andrzej Duda, ki nasprotuje splavu.

Vladna koalicija pod vodstvom Tuska je po prevzemu vodenja vlade 12. decembra lani obljubila liberalizacijo zakonodaje na področju prekinitve nosečnosti. Ob zaostrovanju zakonodaje v času vlade PiS so v minulih letih po državi potekali množični protesti. Nova vlada pa je od nastopa med drugim obnovila financiranje umetne oploditve iz proračunskih sredstev.

Leta 2022 zakonito izvedli samo 161 umetnih prekinitev nosečnosti

Feministične organizacije so ob zaostritvah zakonodaje opozarjale, da vsako leto sto tisoč Poljakinj prekine nosečnost z uporabo tablet za splav, ki so na Poljskem prepovedane, ali pa v tujini.

Leta 2022 so v državi zakonito izvedli samo 161 umetnih prekinitev nosečnosti, medtem ko so jih pred zaostritvijo zakonodaje leta 2020 opravili okoli dva tisoč, še navaja AFP.