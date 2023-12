Poljski predsednik napovedal veto na subvencije za javne medije

Nova poljska vlada je v sredo, kot smo že poročali, odpustila vodilne pri državnih medijih, ki so v času vladavine stranke Zakon in pravičnost (PiS) veljali za pristranske v prid vlade. S položajev so odstavili direktorje in upravne odbore televizije, radia in tiskovne agencije, je sporočilo ministrstvo za kulturo in izpostavilo pomen obnove nepristranskosti teh medijev.

Proračun za leto 2024 bi javni radioteleviziji namenil tri milijarde zlotov

Zaradi očitne kršitve ustave in načel demokratične pravne države se ni mogoče strinjati z dodelitvijo subvencij javnim medijem, pa je v soboto na družbenem omrežju X sporočil Duda. Proračun za leto 2024 bi javni radioteleviziji namenil tri milijarde zlotov (691 milijonov evrov), je opozoril.

Napovedal je, da bo v naslednjih dneh predložil svoj predlog zakona, ki bo vključeval tudi druge proračunske izdatke, kot je povišanje plač učiteljev, in pozval parlament, naj se sestane in sprejme te predloge do konca leta.

Duda je sicer že v četrtek novo poljsko vlado obtožil, da je z razrešitvijo vodstva državne televizije, radia in tiskovne agencije kršila ustavo. Pojasnil je, da bi vlada morala pred tem spremeniti relevantno zakonodajo, česar pa ni storila.