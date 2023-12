Poljska vlada odpustila pristranska vodstva državnih medijev

Današnje menjave v vodstvu državnih medijev sledijo resoluciji, ki jo je v torek sprejela vlada pod vodstvom Donalda Tuska in ki poziva k obnovi "nepristranskosti in zanesljivosti javnih medijev".

Nova poljska vlada je odpustila vodilne pri državnih medijih, ki so v času vladavine stranke Zakon in pravičnost (PiS) veljali za pristranske v prid vlade. S položajev so odstavili direktorje in upravne odbore televizije, radia in tiskovne agencije, je sporočilo ministrstvo za kulturo in izpostavilo pomen obnove nepristranskosti teh medijev.

Današnje menjave v vodstvu državnih medijev sledijo resoluciji, ki jo je v torek sprejela vlada pod vodstvom Donalda Tuska in ki poziva k obnovi "nepristranskosti in zanesljivosti javnih medijev".

Po glasovanju so poslanci iz vrst PiS uprizorili stavko s sedenjem na sedežu državne televizije, kjer so člani stranke med drugim pozirali z uslužbenci televizije. Nekdanji kulturni minister Piotr Glinski je za francosko tiskovno agencijo AFP menil, da so menjave nezakonite. "To je jasno napad na svobodne medije, to je kršitev zakonodaje," je dejal.

Državni mediji v vlogi propagandistov

Mediji v državni lasti so bili v času vladavine PiS večkrat deležni obtožb pristranskega poročanja, prenašanja vladne propagande in besednih napadov na opozicijo. Obenem so na vlado letele tudi kritike opozicije in nevladnih organizacij, češ da poskuša zadušiti neodvisne medije in omejiti svobodo izražanja.

Organizacija Novinarji brez meja je leta 2020 ocenila, da "strankarski in sovražni govor še vedno prevladujeta v državnih medijih, ki so se prelevili v trobila vladne propagande".

Menjave tudi v obveščevalnih službah

Teden dni po prisegi je Tuskova vlada že v torek sicer zamenjala tudi vodstvo obveščevalnih služb v državi. Gre za vodje protikorupcijske agencije CBA, domače in tuje obveščevalne službe ter dveh vojaških obveščevalnih agencij.

Stranke trenutne vlade so sicer PiS obtoževale, da je tajne službe v preteklosti uporabljal za vohunjenje za svojimi političnimi nasprotniki.

Tusk vodi proevropsko tričlansko vladno koalicijo nekdaj opozicijskih strank, ki so zmagale na oktobrskih parlamentarnih volitvah in prekinile osemletno vladavino populistične PiS. Položaj je prevzel šele pretekli teden, potem ko je predsednik Andrzej Duda sprva mandat za sestavo vlade podelil donedavnemu premierju Mateuszu Morawieckemu.