Poljski parlament potrdil vlado novega premierja Donalda Tuska

Poslanci spodnjega doma poljskega parlamenta so danes z 248 glasovi za in 201 proti potrdili novo vlado pod vodstvom Donalda Tuska, ki bo v sredo prisegel kot novi poljski premier. Njegovo novo proevropsko koalicijo z imenom Koalicija 15. oktobra poleg Tuskove Državljanske platforme (PO) sestavljata še Tretja pot in Nova levica.

Novi poljski premier je danes dopoldan v parlamentu predstavil svojo vizijo ter kandidatke in kandidate za ministrske položaje. Predstavitvi je sledila večurna razprava, nato pa so poslanci v skladu s pričakovanji potrdili novo vlado pod Tuskovim vodstvom.

Koalicijo 15. oktobra - imenovano po dnevu, ko so Poljaki na volitvah večinsko podprli takratno opozicijo pod vodstvom Tuska, bodo sestavljale tri partnerice: Državljanska platforma, sredinsko zavezništvo Tretja pot in Nova levica, ki združuje več levih in levosredinskih strank. Koalicija je na volitvah skupno osvojila 248 od 460 sedežev v sejmu.

Razpravo pred glasovanjem je sicer zaznamoval incident, ki ga je v parlamentu sprožil poslanec skrajne desnice Grzegorz Braun, ki je z gasilnim aparatom v preddverju parlamenta pogasil sveče, prižgane ob judovskem prazniku hanuka. Poslanca so zaradi incidenta pospremili iz stavbe, predsednik parlamenta pa je napovedal, da bo vložil prijavo na tožilstvo. Incident je odločno obsodil tudi Tusk in ga označil za nesprejemljivega in sramotnega.

Tusk je že dopoldne v sejmu predstavil tudi svoje kandidate in kandidatke za 26 ministrskih položajev, med katerimi je devet žensk.

Podpredsednik vlade in obrambni minister bo postal Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, vodja Poljske ljudske stranke, ki je del zavezništva Tretja pot. Drugi podpredsednik vlade in minister za digitalizacijo bo postal Krzysztof Gawkowski iz stranke Nova levica.

Nekdanji varuh človekovih pravic Adam Bodnar bo imenovan na položaj ministra za pravosodje, položaj notranjega ministra bo prevzel sekretar Tuskove stranke Marcin Kierwinski, na položaj zunanjega ministra pa se vrača Radoslaw Sikorski, ki je to funkcijo že opravljal v dveh Tuskovih vladah med letoma 2007 in 2014.

Tuskova Državljanska platforma bo poleg že naštetih prevzela še ministrstva za finance, državno premoženje, zdravstvo, šport in izobraževanje.

Tusk se je v današnjem nagovoru poslancem pred glasovanjem med drugim zavzel za močno vlogo Poljske znotraj EU in Nata in podprl mobilizacijo Zahoda za podporo Ukrajini, hkrati pa obljubil, da si bo prizadeval za uresničevanje interesov poljskih državljanov, tako v Bruslju kot v domači politiki. Napovedal je zvišanje plač v javnem sektorju ter poudaril pomen spoštovanja pravne države, ustave in demokratičnih načel.

Tusk bo kot novi poljski premier uradno prisegel v sredo, nato pa bi lahko že v četrtek v novi vlogi odpotoval v Bruselj na dvodnevno zasedanje voditeljev držav članic EU. To bo sicer Tuskov tretji mandat na čelu poljske vlade - prvič je bil na tem položaju med letoma 2007 in 2011, drugič pa od leta 2011 do 2014, ko je postal predsednik Evropskega sveta.