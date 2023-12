Incident v poljskem parlamentu: to je storil poslanec skrajne desnice #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljski poslanec skrajne desnice Grzegorz Braun je z gasilnim aparatom pogasil sveče v menori, ki so za judovski praznik hanuka ali praznik luči gorele v preddverju poljskega parlamenta. Prisotni so bili nad njegovim dejanjem ogorčeni, predsednik spodnjega doma parlamenta pa mu je ukazal, naj zapusti stavbo.

Poljski poslanec Grzegorz Braun je poskrbel za incident v poljskem parlamentu, ko je z gasilnim aparatom v rokah odhitel do sedemkrakega svečnika oziroma menore in pogasil sveče, ki jih judje prižigajo med 7. in 15. decembrom, ko praznujejo hanuko ali praznik luči.

Preddverje parlamenta je napolnil prah iz gasilnega aparata, med ljudmi pa je zavladala panika. To se je zgodilo tik pred glasovanjem o zaupnici novi vladi Donalda Tuska, poroča The Guardian. Tusk je v svojem jutranjem nagovoru v parlamentu med drugim govoril ravno o ksenofobiji.

Številni poslanci so bili nad antisemitskim dejanjem ogorčeni. "Sram te je lahko," je bilo slišati v preddverju parlamenta. Na kritike prisotnih se je Braun odzval z besedami: "Tisti, ki sodelujejo pri dejanjih satanističnega kulta, bi se morali sramovati."

Obsodbe se vrstijo

Njegovo dejanje je obsodil tudi župan Varšave Rafał Trzaskowski in ga označil za škandaloznega. "Niti v poljskem parlamentu niti na Poljskem na splošno ni prostora za antisemitske napade. Verjamem, da bo podobno razmišljalo tudi tožilstvo," je na družbenem omrežju X zapisal Trzaskowski.

Oglasil se je tudi novoizvoljeni poljski premier Tusk in dejanje skrajno desnega politika označil za sramoto. Enako obsodbo je podal tudi izraelski veleposlanik na Poljskem Yacov Livne. Ameriški veleposlanik v Varšavi Mark Brzezinski je enako kot mnogi drugi nad dejanjem ogorčen.