Tusk in von der Leynova napovedujeta nov začetek v odnosih

Novi poljski premier Donald Tusk in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta se danes v Bruslju zavezala k ponovnemu tesnemu sodelovanju, potem ko sta bila Bruselj in Varšava dolgo vsak na svojem bregu zaradi spora glede vladavine prava na Poljskem. "Nadoknaditi bomo morali izgubljeni čas," je dejala von der Leynova.

Ob tem je po poročanju tujih tiskovnih agencij napovedala, da bo EU Poljski do konca leta nakazala prvih pet milijard evrov začasno ustavljenih sredstev za pomoč pri zelenem prehodu in okrevanju po pandemiji covid-19.

Pozdravila Tuskove napovedi, da bo pravno državo postavil na prvo mesto

"Pomisleki glede pravne države so ovirali našo sposobnost, da Poljski pomagamo pri modernizaciji njenega gospodarstva," je poudarila von der Leynova. Ob tem je pozdravila Tuskove napovedi, da bo pravno državo postavil na prvo mesto vladne agende, in njegovo pobudo, da se Poljska pridruži Evropskemu javnemu tožilstvu. "To je odlična novica predvsem za poljske državljane, pa tudi za evropske partnerje in evropske državljane," je dejala.

Tusk, ki je v Bruselj prišel dan po prevzemu mandata, pa se je zavzel za medsebojno zaupanje tudi v prihodnje ter von der Leynovo označil za zanesljivo partnerico Poljske.

Tusk je v sredo prisegel kot novi predsednik poljske vlade, potem ko je ta v torek zvečer v spodnjem domu parlamenta dobila zaupnico. V torkovem nagovoru poslancem pred glasovanjem o zaupnici se je med drugim zavzel za močno vlogo Poljske znotraj EU in Nata in podprl mobilizacijo Zahoda za podporo Ukrajini. Hkrati je obljubil, da si bo prizadeval za uresničevanje interesov poljskih državljanov, tako v Bruslju kot Varšavi. Napovedal je zvišanje plač v javnem sektorju ter poudaril pomen spoštovanja pravne države, ustave in demokratičnih načel.