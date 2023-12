Na Poljskem obsodili 14 tujcev, ki so vohunili za Rusijo

Poljsko sodišče je danes 14 državljanov Rusije, Belorusije in Ukrajine spoznalo za krive vohunjenja za Rusijo in načrtovanja sabotaž v državi. Obsodilo jih je na zaporne kazni od 13 mesecev do šest let. Obsojeni so med drugim vohunili za mejnimi prehodi z Ukrajino, glavnimi železniškimi progami in vojaškimi objekti.

"Po proučitvi primera je sodišče vse obtožene spoznalo za krive in ugotovilo, da so nekateri od njih delovali v okviru organizirane kriminalne združbe," je pojasnil poljski sodnik Jaroslaw Kowalski. Vseh 14 tujcev je sicer že pred sojenjem priznalo krivdo. Dvema drugima domnevnima članoma kriminalne združbe pa bo sodišče sodilo pozneje, saj sta svoji priznanji krivde umaknila.

Izdale so jih skrite kamere

Obsojeni so med drugim vohunili za mejnimi prehodi z Ukrajino, glavnimi železniškimi progami, po katerih se v sosednjo državo prenaša orožje in humanitarna pomoč, vojaškimi objekti in infrastrukturo zveze Nato v državi. Prav tako so načrtovali sabotaže in razdeljevali propagandne letake, ki so spodbujali sovraštvo do Ukrajincev.

Večino obsojenih je policija pridržala že marca. Po navedbah lokalnih medijev so policisti prve aretacije izvedli po tem, ko so na pomembnih železniških progah in križiščih odkrili skrite kamere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med obsojenimi je tudi ruski igralec poljskega hokejskega kluba, ki je bil obsojen na dve leti in 11 mesecev zapora. Zaradi njegove aretacije je Moskva junija izrazila odločen protest in od Poljske zahtevala pojasnila. Ruski državni mediji so hokejista identificirali kot Maksima Sergejeva, ki je igral za klub iz Sosnovca.

Po navedbah preiskovalcev so obsojenci navodila prejemali prek Telegrama, plačani pa so bili v kriptovalutah. Kot navajajo poljski mediji, so se zneski, ki so jih prejemali, gibali med 300 in 10 tisoč dolarji.

Na Poljskem se medtem nadaljujejo spremembe, ki jih prinaša nedavna zamenjava na čelu vlade – tudi na vrhovnih položajih v državnih varnostnih organih. Novi premier Donald Tusk je danes imenoval nove vodje številnih agencij, in sicer agencije za notranjo varnost, obveščevalne agencije, centralnega protikorupcijskega urada ter vojaške obveščevalne in protiobveščevalne službe, poroča poljska tiskovna agencija PAP.