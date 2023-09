Škandal na Otoku: Britanci trdijo, da so ujeli kitajska vohuna

Britanska vlada je zaradi domnevnega vohunjenja za Kitajsko deležna vse glasnejših pozivov k strožjemu ukrepanju proti Pekingu. Višji predstavniki konservativcev so pozvali, da se Kitajsko označi kot grožnjo, to pa podpirajo tudi nekateri predstavniki vlade.

Britanske oblasti so razkrile, da je policija na Otoku aretirala dva človeka, ki naj bi vohunila za Kitajsko. Eden od njiju je bil celo zaposlen v britanskem parlamentu in imel neposreden dostop do dveh zelo vplivnih politikov. V Pekingu so vse očitke zavrnili ter jih označili za dezinformacije in protikitajsko propagando.