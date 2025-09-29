Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
29. 9. 2025,
9.27

Osveženo pred

8 minut

Ponedeljek, 29. 9. 2025, 9.27

8 minut

Kitajska odprla najvišji most na svetu. Pot skrajšali z dveh ur na dve minuti. #video

Avtorji:
St. M., STA

Kitajska je v nedeljo za promet odprla najvišji most na svetu. Viseči most nad sotesko Huajiang v provinci Guidžov na jugu države se dviga kar 625 metrov visoko nad dnom doline, poročanje kitajskih državnih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije.

Doslej je bil najvišji most na svetu še eden v isti kitajski provinci – most Beipanjiang, ki se dviga 565 metrov visoko. Poleg tega, da je novi most, ki so ga začeli graditi leta 2022, postavil rekord najvišjega, velja tudi za največji viseči most v goratem območju – njegov lok meri 1.420 metrov.

Glede na navedbe pristojnih se je z njegovim odprtjem potovalni čas z ene stran kanjona na drugo skrajšal z dveh ur na dve minuti. Strukturno trdnost konstrukcije je avgusta preizkusila ekipa voznikov 96 tovornjakov, ki so zapeljali na določena mesta na mostu.

Na tisoče mostov v gorati provinci 

Kitajska v zadnjih desetletjih, ki jih zaznamujeta hitra gospodarska rast in urbanizacija podeželja, ogromno vlaga v infrastrukturne projekte.

Gorata provinca Giudžov je sicer prepredena s tisoči mostov. Skoraj polovica od 100 najvišjih na svetu naj bi bila prav tu.

Medtem ko most Huajiang velja za najvišjega glede na oddaljenost od tal, za najvišjega glede na višino lastne strukture velja 343 metrov visoki viadukt Millau na jugu Francije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

