Najvišji most na svetu je prestal ključni preizkus #video

Most Huajiang čez Veliki kanjon v kitajski provinci Guidžov, ki naj bi postal najvišji na svetu, je uspešno prestal preizkus obremenitve s 96 težkimi tovornjaki. Preizkus je potrdil strukturno čvrstost mostu, uradno pa naj bi ga odprli konec septembra.

Preizkus obremenitve, ki velja za zadnji korak pred odprtjem, je vključeval tako statične kot dinamične preizkuse.

Šestindevetdeset težkih tovornjakov, ki so skupaj tehtali 3.300 ton, je v počasni koloni pripeljalo na mostno ploščad in parkiralo na določenih mestih. Več kot 400 senzorjev na mostu je spremljalo najmanjše premike glavnega razpona, stolpov, kablov in obešal.

Petdnevni postopek testiranja je potrdil, da konstrukcijska trdnost, togost in dinamične lastnosti mostu izpolnjujejo varnostne standarde.

Le v treh letih in pol

Most, katerega gradnja se je začela januarja 2022, je inženirski čudež, ki bo skrajšal potovanje čez kanjon z dveh ur na samo dve minuti.

Ko bo most odprt, bo od enega do drugega konca meril 2.890 metrov, njegov osrednji razpon pa bo dolg 1.420 metrov, s čimer bo postal največji most z razponom, zgrajen v gorskem terenu, na svetu. Od mostu do gladine reke je 625 metrov, zaradi česar je najvišji most na Zemlji.

Vodja projekta gradnje mostu pri podjetju Guizhou Transportation Investment Group Wu Zhaoming je dejal, da je ta most inženirski podvig brez primere. "Ekipa je premagala vse izzive, od nadzora temperatur v masivnih betonskih ulitkih do zavarovanja pobočij na strmem terenu kanjona, pri čemer smo se soočali tudi z močnimi vetrovi," je dodal.

Most je tudi ključna povezava s hitro cesto, s čimer se dodatno uresničuje dolgoletna strategija province Guidžov, ki se želi povezati s svetom.

Z več kot 30 tisoč mostovi, vključno s tremi najvišjimi na svetu, Guidžov pogosto imenujejo "svetovni muzej mostov". Zgrajeni razponi v provinci, pa tudi tisti, ki so še v delu, skupaj merijo več kot 5.400 kilometrov, kar je skoraj toliko, kot znaša celotna razdalja od severa do juga Kitajske.