Avtor:
St. M.

Četrtek,
28. 8. 2025,
10.38

Osveženo pred

33 minut

Najvišji most na svetu je prestal ključni preizkus #video

St. M.

Most Huajiang čez Veliki kanjon v kitajski provinci Guidžov, ki naj bi postal najvišji na svetu, je uspešno prestal preizkus obremenitve s 96 težkimi tovornjaki. Preizkus je potrdil strukturno čvrstost mostu, uradno pa naj bi ga odprli konec septembra.

Preizkus obremenitve, ki velja za zadnji korak pred odprtjem, je vključeval tako statične kot dinamične preizkuse. 

Šestindevetdeset težkih tovornjakov, ki so skupaj tehtali 3.300 ton, je v počasni koloni pripeljalo na mostno ploščad in parkiralo na določenih mestih. Več kot 400 senzorjev na mostu je spremljalo najmanjše premike glavnega razpona, stolpov, kablov in obešal.
Petdnevni postopek testiranja je potrdil, da konstrukcijska trdnost, togost in dinamične lastnosti mostu izpolnjujejo varnostne standarde.

Le v treh letih in pol 

Most, katerega gradnja se je začela januarja 2022, je inženirski čudež, ki bo skrajšal potovanje čez kanjon z dveh ur na samo dve minuti. 

Ko bo most odprt, bo od enega do drugega konca meril 2.890 metrov, njegov osrednji razpon pa bo dolg 1.420 metrov, s čimer bo postal največji most z razponom, zgrajen v gorskem terenu, na svetu. Od mostu do gladine reke je 625 metrov, zaradi česar je najvišji most na Zemlji.

