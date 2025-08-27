Vsi štirje priključki avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani bodo od nedelje spet odprti, Celovška cesta na območju pa normalno prevozna, je napovedala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Zaradi številnih del na cestah in železnicah pa prosi za potrpljenje ter napoveduje, da bodo po koncu "vsi veliko bolj zadovoljni".

Bratušek je dejala, da toliko investicij, kot jih država izvaja v mandatu trenutne vlade, v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo. "Zavedamo se, ker obnavljamo v veliki meri obstoječo infrastrukturo, da to vpliva na življenja ljudi, na promet, pretočnost. Vse kar izvajamo, izvajamo izključno zato, da bi bil promet bolj varen in v prihodnosti tudi bolj pretočen," je povedala na redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića.

Glede rekonstrukcije Celovške ceste na območju Vižmarij je Bratušek dodala, da projekt še ni končan, treba bo urediti še kolesarske steze in pločnike, kar načrtujejo do konca oktobra. Promet pa bo od 31. avgusta vseeno "tekel normalno".

Žitnik: Gre za enega boljših primerov investicije v državi

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne občine Ljubljana (Mol) Maja Žitnik je dodala, da gre za enega boljših primerov, ko država načrtuje svojo investicijo, Mol pa vzporedno izboljšuje mestno infrastrukturo. "Država je razumela naš apel in podaljšala krake v eno in drugo smer, izključno da se izboljša Ljubljanski potniški promet," je povedala.

Bratušek je spomnila na prenovo Dunajske ceste na območju podvoza pod železnico in popolno zaporo od 25. do 27. oktobra. "Ne da se drugače, kot dva dni popolne zapore. Bo pa to v času, ko računamo, da bo promet zmanjšan. Po tem datumu bodo stvari zaključene," je napovedala. Janković pa je dodal, da bo teden dni pred zaporo med ljubljanskim maratonom Dunajska cesta medtem odprta.

Bratušek: Gradnja Potniškega centra Ljubljana v polnem zamahu

Gradnja Potniškega centra Ljubljana po besedah Bratušek poteka "v polnem zamahu, s polno aktivnostjo", skladno z njihovimi pričakovanji in časovnico. Zaradi del je otežen promet po tirih, "bo pa stvar še nekaj časa kar napeta, ker gre res za veliko stvar in tudi tukaj, na žalost, ker drugače ne gre, se investicija izvaja pod prometom".

Med gradbenimi projekti je naštela tudi podhod pod železnico pri Atletskem centru Ljubljana, kjer so bili izvajalci že uvedeni v delo, in tivolski lok, ki je že usklajen in umeščen v občinske prostorske načrte. "Večkrat smo že povedali, da pri tivolskem loku ne gre za trajno rešitev. Trajna rešitev bo železniški ring okoli Ljubljane," je povedala.

Dodala je, da se pri gradnji železnice okoli Ljubljane pogovarjajo o letih, ne o mesecih. Tivolski lok, ki bo povezal gorenjsko in primorsko progo, pa da je treba začeti graditi čim prej, načrtujejo pa, da bo deloval okoli 10 let. Janković je dejal, da je soglasje pivovarne za tivolski lok "vsaj načelno pridobljeno".