Za izvzem hitre ceste Škofije–Koper iz vinjetnega sistema ni pravne podlage, so se na ministrstvu za infrastrukturo odzvali na pobudo, ki jo je podpisalo okoli osem tisoč prebivalcev. Kot so pojasnili, bi bilo izvzetje diskriminatorno in bi povzročilo plaz podobnih zahtev, to pa bi na kocko postavilo finančno vzdržnost družbe Dars.

Pobudo za izvzem hitre ceste Škofije–Koper iz vinjetnega sistema, ki sta jo pred meseci sprožila poslanka SD Meira Hot in poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Ziza, so z okoli osem tisoč podpisi v ponedeljek vložili v DZ, Hot pa je ministrico Alenko Bratušek pozvala, naj upošteva voljo ljudi, "ki dobesedno ne morejo do svojih domov".

Ministrstvo: Ni pravne podlage

Z ministrstva za infrastrukturo so danes za STA danes pojasnili, da za izvzem hitre ceste ni pravne podlage. Potem ko so pobudniki poudarili, da je iz vinjetnega sistema izvzeta tudi hitra cesta Pesnica–Tezno, so na ministrstvu izpostavili bistvene razlike med cestama.

"Po izgradnji avtoceste je hitra cesta Pesnica–Tezno postala vzporedna cesta, ki za osebni promet ne predstavlja več funkcije daljinskega prometa, izgubila je povezovalno funkcijo in ohranila funkcijo lokalnega prometa Maribora z zaledjem," so poudarili na ministrstvu.

Skladno z uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest se morajo hitre ceste navezovati na avtoceste ali na cestne sisteme sosednjih držav in povezovati središča regionalnega pomena, so pojasnili. Uredba tudi določa, da se po zgraditvi avtoceste obstoječa državna cesta ali odsek te ceste, ki poteka vzporedno z novozgrajeno daljinsko cesto, prekategorizira med regionalne ceste. Za tovorna vozila v mednarodnem oz. daljinskem prometu pa bi zaradi vzporednosti s plačljivo avtocesto lahko pomenila možnost izogibanja plačilu, zato je ostala v Darsovem upravljanju kot cesta, plačljiva za tovorna vozila.

Izvzetje bi lahko povzročilo plaz podobnih zahtev

Hitra cesta med Škofijami in Dekani pa ima funkcijo daljinskega prometa in izpolnjuje vse pogoje za hitro cesto, zato je ni mogoče izvzeti iz sistema cestninjenja.

Izvzetje bi lahko povzročilo plaz podobnih zahtev, kar bi na kocko postavilo finančno vzdržnost družbe Dars, so zapisali na ministrstvu in poudarili, da Dars ni le upravljavec omrežja avtocest in hitrih cest, ampak skrbi tudi za njihovo vzdrževanje, gradnjo in razvoj.

"Ob upoštevanju navedenega in v povezavi z investicijami, ki jih družba Dars vlaga v cestninske ceste, to pomeni, da mora cestninski sistem omogočati finančno vzdržnost družbe, kar ne pomeni le vzdrževalnih del na celotnem avtocestnem omrežju, temveč pomeni tudi zagotavljanje sredstev za tretjo razvojno os, navezavo Koper–Dragonja in za vse projekte, ki so že v gradnji," so sklenili na ministrstvu.