Politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Renew) so po neuradnih informacijah dosegle dogovor o potrditvi nove Evropske komisije pod vodstvom Ursule von der Leyen. Preostalih sedem komisarskih kandidatov naj bi pristojni parlamentarni odbori potrdili še danes.

Kot je po sklenitvi dogovora sporočil vodja EPP Manfred Weber, so politične skupine našle uravnotežen pristop. "Najpomembneje je, da Evropska komisija začne delati 1. decembra in da imamo v Evropi stabilnost," je povedal po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa.

"Socialisti, EPP in liberalci bodo lahko imeli močan vpliv v prihodnji Komisiji, del njenega vodstva pa mora biti tudi Italija," je še povedal.

Bratje Italije imajo pomemben resor

Tako bo glede na današnji dogovor kandidat za podpredsednika za kohezijo iz italijanske skrajno desne stranke Bratje Italije Raffaele Fitto ohranil podpredsedniški naziv, čemur so nasprotovali v levosredinskih političnih skupinah.

Madžaru odvzeli pristojnosti

Madžarskemu kandidatu za zdravstvo in dobrobit živali Oliverju Varhelyiju, ki je prav tako sporen za levosredinske skupine, pa naj bi medtem odvzeli določene pristojnosti. Med temi sta po neuradnih informacijah organ za odzivanje na izredne zdravstvene razmere (Hera) in področje reproduktivnih pravic žensk.

Socialisti uspešni s Tereso Ribera, Estonka bo pristojna na zunanjo politiko

Dogovor bo omogočil tudi potrditev drugih petih kandidatov in kandidatk za podpredsednike, vključno s špansko socialistko Tereso Ribera, imenovanju katere so med drugim nasprotovali v EPP. Ribera bo zasedla položaj podpredsednice za čisti, pravični in konkurenčni prehod.

Nekdanja estonska premierka iz vrst liberalcev Kaja Kallas bo postala podpredsednica Komisije in visoka zunanjepolitična predstavnica EU, Finka Henna Virkkunen iz Evropske ljudske stranke (EPP) pa bo kot podpredsednica pristojna za varnost, demokracijo in digitalizacijo.

Romunska kandidatka Roxana Minzatu iz vrst S&D bo postala podpredsednica Komisije, pristojna za veščine, francoski liberalec Stephane Sejourne pa podpredsednik za industrijsko politiko.

Sedmerico od skupno 26 kandidatov naj bi pristojni parlamentarni odbori potrdili še danes.

Prvič po dolgem času brez političnih žrtev

Če jih bodo potrdili, se bo prvič po letu 1999 zgodilo, da Parlament na zaslišanjih ni zavrnil nobenega komisarskega kandidata, ki ga je predlagal novoizvoljeni predsednik komisije. Med letoma 2004 in 2019 so vsakič zavrnili najmanj enega, leta 2014 tudi slovensko kandidatko Alenko Bratušek.

Evropski parlament bo moral celotno Evropsko komisijo potrditi še na plenarnem zasedanju, glasovanje je predvideno prihodnjo sredo. Komisija pa bo tako lahko delo začela 1. decembra.

Vsa bremena Marte Kos

Slovenska evroposlanka Romana Tomc (EPP/SDS) je v odzivu na dogovor zapisala, da ta predstavlja rezultat navzkrižja interesov vseh strank. "Nihče od 26 kandidatov ni bil zavrnjen, čeprav je bilo kar nekaj vsebinsko zelo šibkih in spornih zaradi njihovih dejanj v preteklosti," je sporočila na družbenem omrežju X.

Po njenem mnenju je bila med najbolj problematičnimi slovenska kandidatka za evropsko komisarko za širitev Marta Kos. "Njena potrditev ni posledica dokazane kompetentnosti in neoporečnosti, ampak rezultat političnega dogovora. To je ob vseh bremenih, ki jih nosi Marta Kos, slaba popotnica za učinkovito in neodvisno delo nje same in celotne Komisije," je poudarila vodja slovenske delegacije v EPP.