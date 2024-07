Evropski parlament o vnovičnem imenovanju Von der Leyen na čelo Evropske komisije

Von der Leyen bo evropskim poslancem najprej predstavila svoje načrte in vizijo za prihodnje petletno obdobje. O njenem vnovičnem imenovanju bo Evropski parlament odločal ob 13. uri, rezultati pa bodo predvidoma znani okoli 15. ure.

Politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP), socialistov in demokratov (S&D) ter liberalcev (Renew), ki sestavljajo neformalno koalicijo, imajo v Evropskem parlamentu 401 poslanca, vendar ni pričakovati, da bi jo podprli čisto vsi člani teh treh skupin.

Na čigavo podporo lahko računa?

Von der Leyen je podporo skušala pridobiti v pogovorih tudi z drugimi političnimi skupinami, danes pa bi lahko računala na podporo dela poslancev Zelenih, pa tudi Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). O podpori se je sicer pogovarjala z vsemi, razen s skrajno desnimi Domoljubi za Evropo in Evropo suverenih narodov.

Kako bodo glasovali slovenski evroposlanci?

Tudi to, kako bodo glasovali slovenski evroposlanci, še ni povsem jasno. Podporo von der Leyen je jasno napovedal le Matej Tonin (EPP/NSi), odrekli so jo Matjaž Nemec (S&D/SD), Vladimir Prebilič (Zeleni/Vesna) in Zala Tomašič (EPP/SDS). Trije evroposlanci iz vrst SDS - Romana Tomc, Milan Zver in Branko Grims - se glede podpore doslej niso jasno opredelili, po navedbah Tomašič pa naj bi poslanci SDS glasovali proti.

Da glede podpore še nista odločena, sta v sredo zatrdila Irena Joveva in Marjan Šarec (oba Renew/Svoboda), ki pa med drugim izpostavljata, da je pri sprejemanju odločitve na mestu tudi vprašanje, kakšne so možne alternative kandidatki.