Težave za Ursulo von der Leyen?

Voditelji držav članic EU so konec preteklega meseca potrdili dogovor o razdelitvi vodilnih položajev v institucijah EU. Nemka Ursula von der Leyen je tako dobila podporo za še en mandat na čelu Evropske komisije. Evropski svet bo po novem vodil nekdanji portugalski socialdemokratski premier Antonio Costa (S&D), za visoko predstavnico EU za zunanjo politiko pa so izbrali estonsko liberalno premierko Kajo Kallas.

Nemka se je že predstavila socialdemokratom

Von der Leynova skuša dobiti čim več podpore v političnih skupinah v Evropskem parlamentu. Tako se je že predstavila skupini Napredno zavezništvo socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu (S&D). Kot je sporočil slovenski evroposlanec in član te skupine Matjaž Nemec, je skupina v torek opravila temeljito triurno zaslišanje von der Leynove.

Na za javnost zaprtem srečanju je Nemec von der Leynovo pozval, da se opredeli do nezakonitih nadzorov na schengenskih mejah in dvojnih meril EU do vojne v Gazi. Kot pravi Nemec, je nad njenim nastopom razočaran.

Nemec napoveduje, da von der Leynove ne bo podprl

"Čas za všečne zaveze in obljube je mimo. Dejstva petletnega mandata govorijo sama zase. Njena ignoranca in sprenevedanje do strahovitega dogajanja nad palestinskim narodom je tudi včeraj zbodla v oči. Moja odločitev tako ostaja nespremenjena – aktualne predsednice prihodnji teden v Strasbourgu ne bom podprl," je Nemec sporočil javnosti.

Nemca pri politiki von der Leynove motijo različne stvari: od njenega odnosa do Izraela in vojne v Gazi do neukrepanja Evropske komisije glede nezakonitega nadzora Avstrije na meji s Slovenijo. Foto: STA

Nemec pravi, da težko prezre tudi nekatere druge spodletele politične poteze predsednice. Med te uvršča podpisovanje škodljivih memorandumov med EU in avtokratsko vodenimi državami, kot je denimo Tunizija ter odkrito spogledovanje s skrajno desnico.

Vprašanje o nezakonitem nadzoru na avstrijsko-slovenski meji

Slovenski evroposlanec tudi pravi, da je v torek v pogovoru s von der Leynovo opozoril na nezakonit nadzor, ki ga izvaja Avstrija na meji s Slovenijo že od leta 2015. Nemec je predsednico pozval k zaščiti pravnega reda EU in temeljnih pogodb.

"Poleg tega sem von der Leynovo postavil pred dejstvo o njeni dvojni drži do genocida v Gazi. Pravica Izraela, da se brani, mu ne daje pravice, da Gazo in njene prebivalce izbriše z zemljevida. V Gazi se še naprej dogajajo vojni zločini, nasilje pa se stopnjuje tudi na Zahodnem bregu, še več, prejšnji teden je izraelska vlada odobrila tudi največji zaseg okupiranega ozemlja."

Nemec zato od vodstva Evropske komisije pričakuje, da se odločno postavi na stran mednarodnega prava ter uvede politične in gospodarske sankcije proti Izraelu, ne pa da se spreneveda ob moriji palestinskega naroda.