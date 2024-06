Vrh EU Ursulo von der Leyen predlaga za nov mandat na čelu Evropske komisije

Voditelji držav članic EU so nemško političarko Ursulo von der Leyen predlagali za drugi mandat na čelu Evropske komisije. Nekdanjega portugalskega premierja Antonia Costo so medtem izbrali za novega predsednika Evropskega sveta, estonsko premierko Kajo Kallas pa za novo visoko zunanjepolitično predstavnico EU.

Ursula von der Leyen, ki komisijo vodi od konca leta 2019, so voditelji Evropskemu parlamentu predlagali v izvolitev za nov petletni mandat. V parlamentu, ki bi lahko o njej glasoval že sredi julija na ustanovnem zasedanju, bo 65-letna članica Evropske ljudske stranke (EPP) potrebovala podporo 361 od skupno 720 poslancev.

Nekdanjega predsednika portugalske vlade iz vrst socialistov in demokratov (S&D) Antonia Costo so medtem predsedniki vlad in držav članic izvolili za novega predsednika Evropskega sveta. 62-letni Portugalec, ki je bil izvoljen za mandat dveh let in pol, bo 1. decembra letos na položaju nasledil belgijskega liberalca Charlesa Michela.

Evropsko diplomacijo pa bo po novem vodila 47-letna estonska premierka iz liberalne politične družine Renew Kaja Kallas. Položaj visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU trenutno zaseda španski socialistični politik Josep Borrell.

Voditelji so Kallas imenovali za visoko predstavnico EU za zunanjo in varnostno politiko. Za položaj podpredsednice Evropske komisije, ki ga bo prav tako zasedala, pa jo bo moral skupaj s celotnim kolegijem komisarjev potrditi še Evropski parlament.

Evropski svet se je danes sestal na prvem rednem zasedanju po evropskih volitvah, na katerih so EPP, S&D in Renew ohranile večino v Evropskem parlamentu. Pogovore o razdelitvi najvišjih položajev v EU so sicer voditelji vlad in držav članic začeli že na neformalni večerji pred desetimi dnevi, a se jim tedaj ni uspelo dogovoriti.