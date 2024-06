Janša: SDS ima še vedno pomisleke glede podpore von der Leynovi

Kot je povedal Janez Janša, v SDS od predlaganih kandidatov za najvišje funkcije v EU podpirajo Roberto Metsolo iz EPP za nov mandat na čelu Evropskega parlamenta, prav tako pa nimajo težav glede kandidatke liberalcev Kaje Kallas za visoko zunanjepolitično predstavnico EU.

"Imamo pa velike pomisleke glede ostalih dveh predlogov," je povedal Janša. Gre za kandidatko za predsednico komisije Ursulo von der Leyen, še posebej sporen pa je kandidat socialistov (S&D) za predsednika Evropskega sveta Antonio Costa.

Dodal je, da bo današnji najverjetnejši predlog Evropskega sveta, da nemško političarko iz EPP parlamentu predlaga za nov mandat predsednice komisije, šele prva faza. "Dejansko bo odločitev sprejeta v Evropskem parlamentu, do takrat je vse odprto," je povedal Janša v izjavi za slovenske dopisnike v Bruslju.

Ne vidijo dobre prihodnosti EU

"Naše stališče ostaja enako. Mi ne vidimo dobre prihodnosti Evropske unije niti dobre prihodnosti Slovenije znotraj Evropske unije v primeru, da se ponovi enaka politična koalicija, kot je bila v prejšnjem mandatu," je povedal glede podpore SDS, ki bo imela v novem mandatu štiri evropske poslance, dosedanji predsednici komisije.

Trenutno neformalno koalicijo na ravni EU poleg EPP sestavljajo še S&D in liberalci, sodelovanje teh treh političnih skupin pa se glede na torkov neformalni dogovor o razdelitvi vodilnih funkcij v EU obeta tudi v prihodnjem petletnem obdobju.

Janša medtem meni, da je treba novo večino v Evropskem parlamentu sestaviti na podlagi programa. EPP svoj predlog programa v desetih točkah obravnava na današnjem srečanju v Bruslju, ki se ga poleg premierjev in voditeljev opozicije iz vrst te desnosredinske stranke udeležuje tudi aktualna predsednica komisije.

Z osmimi točkami so v SDS zadovoljni, med drugim o varnosti, dosledni politiki nasprotovanja nezakonitim migracijam in spodbujanju gospodarske konkurenčnosti EU, je povedal. Manj so zadovoljni z delom o zelenem prehodu, kjer so določene kontradiktornosti, je dodal predsednik SDS. Obenem je manjkala demografska politika, vendar pa so ta del že dopolnili.

Na marčnem predvolilnem kongresu EPP sicer delegati iz vrst SDS, pa tudi iz SLS von der Leynove niso podprli za vodilno kandidatko EPP za predsednico komisije.