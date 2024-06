Začenja se evropska igra prestolov

Voditelji držav članic EU se bodo danes v Bruslju sestali na prvih neformalnih pogovorih o razdelitvi vodilnih položajev v evropskih institucijah. Po informacijah, ki so prišle v javnost, naj bi Komisijo še naprej vodila Ursula von der Leyen iz EPP, vodenje Evropskega sveta naj bi prevzel nekdanji portugalski premier iz vrst S&D Antonio Costa, nova visoka zunanjepolitična predstavnica EU pa naj bi postala estonska liberalna premierka Kaja Kallas.

Vsi kandidati (za predsednika Evropske komisije, predsednika Evropskega sveta in visokega zunanjepolitičnega predstavnika) potrebujejo podporo kvalificirane večine držav članic. Kvalificirana večina pomeni, da mora za kandidate glasovati najmanj 72 odstotkov članov sveta (vsaj 20 od skupno 27 držav), ki predstavljajo najmanj 65 odstotkov prebivalstva.

Glasovanje o predsedniku Komisije je lahko že 18. julija

Uradna potrditev kandidatov oziroma kandidatk bo mogoča šele na zasedanju Evropskega sveta čez deset dni – 27. in 28. junija. Postopek se bo nato nadaljeval v Evropskem parlamentu. Ta se bo na prvem plenarnem zasedanju v novem sklicu sestal med 16. in 19. julijem v Strasbourgu. Poslanci bi lahko o predsedniku oziroma predsednici Evropske komisije glasovali 18. julija, vendar bi se lahko po potrebi glasovanje premaknilo tudi na plenarno zasedanje, predvideno za september, piše medij Politico.

Za pridobitev odobritve 720-članskega Evropskega parlamenta mora kandidat prejeti podporo vsaj 361 poslancev. Če kandidat ne doseže zahtevane večine, mora Evropski svet predlagati drugega kandidata.

Volitve predsednika Evropskega parlamenta Na julijskem plenarnem zasedanju poslanci izvolijo tudi predsednika za mandat dveh let in pol (tj. polovico parlamentarnega mandata), ki ga je mogoče obnoviti. Kandidata lahko nominira politična skupina ali skupina poslancev Evropskega parlamenta, ki predstavlja vsaj eno dvajsetino vseh poslancev Evropskega parlamenta (36 poslancev). Glasovanje je tajno. Predsednik postane kandidat, ki dobi absolutno večino oddanih glasov. Če nobeden od kandidatov po treh krogih glasovanja ne dobi absolutne večine, evropski poslanci v četrtem krogu izbirajo med dvema vodilnima kandidatoma v tretjem krogu. Od leta 1987 si vodenje parlamenta praviloma razdelijo EPP in socialisti. Polovico petletnega mandata je predsednik parlamenta konservativec, polovico mandata pa socialist.

Zaslišanje komisarjev

Ko je predsednik Evropske komisije izvoljen, izbere kandidate za komisarje na podlagi nominacij iz vsake države EU in jim dodeli različne politične resorje. Iz vsake države EU je en komisar. Kot je znano, je kandidat za evropskega komisarja iz Slovenije Tomaž Vesel. Pred potrditvijo kandidate za komisarje tudi javno zaslišijo.

Estonska premierka Kaja Kallas, ki prihaja iz vrst liberalcev, naj bi imela največ možnosti, da zasede položaj visoke predstavnice EU za zunanjo in varnostno politiko. Ta položaj ima zdaj španski socialist Josep Borrell. Foto: Guliverimage

Po zaključku zaslišanj ima parlament plenarno razpravo, na kateri predsednik Komisije predstavi celotno ekipo komisarjev in njene politične prednostne naloge. Parlament glasuje o tem, ali naj da soglasje k imenovanju izvoljenega predsednika in kandidatov za komisarje. Odločitev se sprejme z večino oddanih glasov.

EPP ima v Evropskem parlamentu 190 poslancev, socialisti, tj. S&D 136 in liberalci 80, skupaj 406. Torej imajo te tri politične skupine dovolj glasov za večino v Evropskem parlamentu.

Nemka želi podporo Italijanke

Kot piše Politico, si von der Leynova želi pri boju za nov mandat na čelu Komisije tudi podporo italijanske premierke Giorgie Meloni, zato naj bi si prizadevala upočasniti uradno poročilo Evropske unije, ki graja Italijo zaradi krčenja medijskih svoboščin.

Nekdanjemu socialističnemu portugalskemu premierju Antoniu Costi (na fotografiji) naj bi se nasmihalo vodenje Evropskega sveta. Evropski svet je v zadnjem petletnem mandatu vodil belgijski liberalec Charles Michel. Foto: Guliverimage

Letno poročilo, ki ocenjuje, kako države EU spoštujejo pravno državo, naj bi bilo potrjeno 3. julija, vendar bo odloženo do imenovanja novega predsednika Komisije, sta Politicu povedala dva neimenovana bruseljska uradnika. Zamuda je nenavadna in von der Leynova tvega, da se bo zamuda javnosti zdela politično motivirana, tudi piše Politico.

Vmešavanje italijanske vlade v medije

Vmešavanje italijanske vlade v medije in sodni procesi proti novinarjem so v zadnjih dveh letih postali pogostejši, opozarjajo tiskovna združenja (Melonijeva je premierka postala oktobra 2022). Novinarji italijanske državne radiotelevizije RAI so maja stavkali v znak protesta proti poskusu, da bi RAI "spremenili v glasnika vlade". Evropska komisija je že lani v svojem poročilu o vladavini prava kritizirala Italijo, ker se njen zakon o obrekovanju vse pogosteje uporablja za preganjanje novinarjev.