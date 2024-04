Italijanka Giorgia Meloni in Francozinja Marine Le Pen sta si ideološko blizu, a kljub temu med njima zadnja leta vladajo hladni odnosi. Razlogov za to je več, od pogledov na vojno v Ukrajini, odnosov do predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen do osebnih trenj.

Zadnjič sta bili Giorgia Meloni, ki je od oktobra 2022 predsednica italijanske vlade, in Marine Le Pen, ki za zdaj zaman naskakuje položaj francoske predsednice, na skupni fotografiji leta 2015. Zadnja leta se namreč pomembni ženski evropske desnice zelo slabo razumeta.

Nesoglasja glede Putina in Ukrajine

Vzrokov za slabe odnose med njima je več, piše švicarski medij Watson. Medtem ko imata Le Penova in njen Nacionalni zbor (prej Nacionalna fronta) še naprej simpatije do Rusije, so Melonijeva in njeni Bratje Italije odločno na strani Ukrajine. Odkar so v vladi, so Bratje Italije tudi opustili evroskeptično držo.

Na nasprotnih bregovih sta Melonijeva in Le Penova tudi glede predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Medtem ko ima Italijanka skoraj prisrčne odnose z Nemko, je Francozinja odločno proti njej. Za Le Penovo je von der Leynova evrobirokratka.

Le Penova javno podprla Melonijevega tekmeca

Še več, marca letos je Le Penova je javno pozvala Melonijevo, naj italijanskim volivcem jasno pove, ali bo podprla von der Leynovo za predsednico Evropske komisije po letošnjih evropskih volitvah ali ne. Ob tem je Le Penova še dejala, da je vodja Lige Matteo Salvini edini italijanski kandidat, ki jasno zavrača novi mandat predsednice Evropske komisije za von der Leynovo.

Prav dejstvo, da Le Penova v Italiji podpira Salvinijevo Ligo, ki je tekmica Bratom Italije Melonijeve na italijanski desnici, je še en razlog več za spor med njima. Na drugi strani ima Melonijeva dobre odnose z Marion Marechal. Ta je nečakinja Le Penove, ki pa je s svojo teto v slabih odnosih. Marechalova je poleg tega poročena z Vincenzom Sofo, ki je evroposlanec Bratov Italije.