Moški Giorgie Meloni, ki zadnje dneve dviga prah pri naših sosedih

Italijo v zadnjem času pretresejo poročila o skupinskih posilstvih. Na Siciliji je sedem moških obtoženih, da so v začetku julija skupinsko posilili 19 let staro dekle, podobno se je zgodilo tudi v kraju Caivano pri Neaplju, kjer naj bi šest mladeničev posililo dve dekleti.

Volkovi, ki prežijo na pijane ženske

Giambruno je vprašanje skupinskih posilstev izpostavil v ponedeljkovem prenosu v živo na komercialnem kanalu Rete 4, ko je – v pogovoru z urednikom nekega časopisa – posiljevalce obsodil kot volkove, piše BBC.

"Če greš plesat, imaš vso pravico, da se napiješ," je partner Melonijeve rekel gledalcem. "Če pa se izogneš pijanosti in izgubi zavesti, bi se morda tudi izognil težavam, ker takrat naletiš na volkove."

Graje na račun Giambruna

Te pripombe so sprožile buren in jezen odziv. Martina Semenzato, ki vodi parlamentarno preiskavo o nasilju nad ženskami in femicidu, je dejala, da "nič ne more opravičiti spolnega nasilja in žrtev nikoli ne bi smela biti kriva na noben način."

Andrea Giambruno in hčerka Ginevra Giambruno pred zaprisego vlade, ki jo vodi Melonijeva, oktobra lani. Foto: Guliverimage

Levosredinska političarka Chiara Gribaudo je Giambruna obtožila "čistega in preprostega obtoževanja žrtev". Ena najbolj znanih italijanskih vplivnic na družbenih omrežjih Chiara Ferragni pa je na Instagramu potožila, da ženske nimajo težav z volkovi, ampak z moškimi.

Melonijeva še ni komentirala partnerjevih besed

Giambruno se brani, da so njegove besede vzeli iz konteksta in jih zlonamerno izkoristili. "Nikoli nisem rekel, da lahko moški svobodno posiljujejo pijane ženske," je pojasnil in dodal, da je uvodoma poudaril, da gre za "gnusno dejanje, ki ga izvajajo zveri".

Premierka Melonijeva za zdaj še ni komentirala partnerjevih besed o pijanih ženskah in volkovih ter odziva nanje. Je pa napovedala, da bo danes obiskala Caivano, kjer so posilili dve dekleti.

Solidarnost z mestom, ki ima težave z mafijo

Kot je pojasnila, bo s tem izkazala solidarnost prebivalcem po napadu v mestu, ki trpi zaradi trgovine z mamili in mafijskega organiziranega kriminala, še piše BBC.