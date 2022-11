Pisatelju sodijo zaradi izjav o italijanski premierki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanskega pisatelja in novinarja Roberta Saviana, avtorja knjige Gomora, ki se že od leta 2006 skriva pred neapeljsko mafijo, nova italijanska premierka Giorgia Meloni toži zaradi razžalitve.

V Rimu se je začelo sojenje proti Robertu Savianu, avtorju globalne knjižne uspešnice Gomora o neapeljski mafiji camorri. Obtožen je razžalitve italijanske premierke Giorgie Meloni, ki jo je decembra 2020, ko še ni bila premierka, označil za prasico (bastarda), ko je na televiziji govorila o utopitvah migrantov.

Grozi mu do tri leta zapora

Giorgia Meloni, vodja takrat opozicijske stranke Bratje Italije, je izjavila, da bi moral uradni Rim "migrante vrniti v domovino in potopiti ladje, ki so jih rešile", na kar se je Saviano odzval z omenjeno žaljivko, Melonijeva pa je zaradi tega proti njemu vložila tožbo. Če bo obsojen, mu grozi do tri leta zapora.

Italijanske organizacije za svobodo medijev so kritizirale sojenje in dejstvo, da je razžalitev po italijanski zakonodaji kaznivo dejanje. Foto: Profimedia

"Mislim, da sem novinar, osebnost, posameznik, ki ga ta vlada najbolj preganja," je v torek po sodnem naroku, ki je trajal nekaj minut, dejal Saviano, sojenje pa je bilo preloženo na 12. december, poroča STA.

Sodno ga preganja tudi Matteo Salvini

Pisatelj je sicer za prasca označil tudi vodjo Lige Mattea Salvinija, dodaja STA. Saviano je po sodnem naroku povedal, da je Salvini vložil zahtevo, da bi se kazenskemu postopku pridružil kot civilna stranka, proti Savianu pa bo prihodnje leto še en proces, ker je Salvinija ob neki drugi priložnosti označil za ministra podzemlja.

Saviano ima sicer že od leta 2006 neprestano policijsko spremstvo, potem ko mu je po izidu njegove slavne knjige Gomora začela groziti neapeljska mafija.

